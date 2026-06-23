Investigan posible nexo de crimen en sector minero

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó de dos casos que se investigan e involucran a las empresas mineras canadienses Vizsla Silver y Orla Mining, que operan en Sinaloa y Zacatecas, respectivamente, porque se presume que usan al crimen organizado para resolver problemas laborales internos.

“En algunos casos ha habido denuncias de que es al revés, de ‘que se utiliza a la delincuencia organizada para resolver problemas internos de los trabajadores’. Ahí no tenemos nosotros realmente ninguna certeza de que así sea.

“En todo caso, hay dos casos que está investigando el Gabinete de Seguridad que han sido denunciados en los medios de comunicación, más que directamente en alguna institución, en la fiscalía o en el Gabinete de Seguridad, y de todas maneras se están investigando”, respondió la mandataria mexicana a pregunta expresa de un reportero de Canadá.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el comunicador preguntó a Sheinbaum Pardo su opinión sobre la “evidencia” de que las “dos empresas, basado en el testimonio de trabajadores y extrabajadores, han tratado con la delincuencia organizada” para realizar “sus operaciones”.

“Bueno, tienen que hablar con la autoridad en caso de que haya alguna amenaza, alguna solicitud o algún delito, tanto con las fiscalías estatales, con la Fiscalía General de la República o el Gabinete de Seguridad”, contestó.

“En el caso de las mineras canadienses, más bien el tema es que cumplan con los criterios ambientales y las medidas de mitigación y remediación que cumplen en Canadá y que muchas veces no cumplen en México. Se lo dije yo personalmente al ministro Carney”, explicó.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dijo, que encabezan Alicia Bárcena y Mariana Boy Tamborrell, trabajan en el tema.

“Alicia Bárcena envió una lista de problemáticas de mineras canadienses en México que no han acabado de cumplir con la remediación o los impactos ambientales, o la mitigación de impactos ambientales que deberían de cumplir. Y en ese sentido está trabajando tanto Profepa, como Semarnat”, concluyó.