Un JD Vance optimista ve avances en acuerdos con Irán

Burgenstock, Suiza. Estados Unidos suspendió por dos meses sus sanciones al petróleo iraní, y aseguró que Irán volverá a recibir a inspectores nucleares de la ONU, tras unas conversaciones en Suiza destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

En Washington, el presidente Donald Trump afirmó que el estrecho de Ormuz, el paso crucial para la gran parte del petróleo del mundo, está ahora "totalmente abierto" a la navegación. Irán había cerrado esta vía marítima al inicio de la guerra, provocando un golpe a la economía mundial.

“Estamos negociando -veremos cómo resulta todo eso-, pero tenemos dos cosas”, dijo Trump. “Tenemos un estrecho abierto y tenemos un país que nunca tendrá un arma nuclear”, zanjó.

Mientras que el jefe negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que las condiciones en el estrecho de Ormuz no volverán a ser las mismas que antes de la guerra y que esa vía será "administrada" por su país.

“Todos deben saber que la administración del estrecho de Ormuz nunca volverá a ser lo que era antes de la guerra”, aseguró el funcionario iraní, quien lidera las negociaciones con EU.

“Por supuesto, se respetarán las normas internacionales, pero Irán administrará el estrecho de Ormuz”, sentenció.

Buenas bases

La nueva fase de diálogo comenzó el domingo en Suiza, con el objetivo de alcanzar en un plazo de 60 días prorrogable un acuerdo definitivo.

“Sentamos bases muy buenas para un acuerdo final exitoso”, declaró el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en el lujoso resort de Burgenstock, cerca de Lucerna, donde tienen lugar las conversaciones.

El vicepresidente aseguró que Irán aceptó el regreso al país de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Lo que calificó de "primer paso hacia la desnuclearización permanente".