Moody’s confirma notas del Banco del Bienestar; soporte del gobierno y altos niveles de capitalización, sus fortalezas

Moody’s Local México afirmó las calificaciones de depósitos en moneda local a largo plazo en AAA.mx con perspectiva Estable, y la de corto plazo en ML A-1.mx, del Banco del Bienestar, institución financiera pública encargada principalmente de dispersar los recursos de los diferentes programas sociales del Gobierno Federal.

De acuerdo con la agencia, entre las fortalezas crediticias de este banco de desarrollo, destacan: un muy alto nivel de soporte por parte del Gobierno Federal; Índice de Capitalización (Icap) en niveles altos y estables; elevada liquidez, y riesgo de crédito acotado, dado que no origina préstamos.

En contraparte, entre las debilidades de la entidad mencionó: riesgos operativos relacionados al tamaño de la red de sucursales y al alto volumen de transacciones; y una exposición a riesgos de mercado para conservar el margen financiero, dado que su resultado positivo depende de la generación de intereses y rendimientos en resultados financieros.

“(Las calificaciones) reflejan la garantía explícita del Gobierno de México, quien responde por todas las obligaciones de la institución conforme a su Ley Orgánica. Asimismo, las calificaciones reconocen la naturaleza del banco como institución de banca de desarrollo, con un particular mandato social, enfocado en la dispersión de recursos de programas sociales y en la promoción de la inclusión financiera”, detalló.

Capitalización y liquidez

Moody’s Local México destacó que el Banco del Bienestar cuenta con una muy sólida capitalización, al observar un Icap de 75.5% al cierre de marzo del 2026, además de que tiene un modelo de negocio principalmente transaccional, sin originación de crédito, lo que resulta en un perfil de riesgo acotado.

Resaltó que el modelo de negocio permite al banco conservar una amplia liquidez, con un indicador de activos líquidos respecto a activos ajustados calculado de 86.8% al cierre del primer trimestre del año.

Riesgos operacionales se han mitigado, pese a crecimiento

La calificadora agregó que el perfil crediticio del banco también considera la expansión de su red y consolidación operativa, y expuso que al cierre del 2025, contaba con 3,150 sucursales, permitiendo brindar servicio a cerca de 35 millones de beneficiarios de programas sociales, observándose un fuerte incremento respecto a los casi 26 millones en el 2024.

“Si bien el banco ha crecido de forma acelerada en los últimos cinco años, los riesgos operacionales se han mitigado adecuadamente, producto de fuertes prácticas institucionales”, puntualizó.

Agregó: “para el 2026, el banco tiene el objetivo de lograr la dispersión exitosa de un billón de pesos mexicanos”.

Así, detalló que la perspectiva Estable de la calificación de depósitos a largo plazo, incorpora las expectativas de que el banco continuará con altos niveles de capitalización y liquidez, en línea con lo observado en los últimos 12 meses.

Asimismo, agregó, incorpora las expectativas de que el banco seguirá mitigando los riesgos operacionales de forma adecuada.

Al respecto, el Banco del Bienestar mencionó este lunes que la calificación otorgada por Moody’s, reconoce el papel estratégico de la institución como pieza fundamental de la política social y financiera del Estado mexicano.

Caída en utilidad

De acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre de marzo, la utilidad del Banco del Bienestar fue de 526 millones de pesos, un decremento real anual de 37.2 por ciento.