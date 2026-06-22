Hasta que el IMSS-Bienestar se consolide, Aguascalientes se incorporará: R. Galaviz

Aguascalientes ha decidido no firmar un convenio de coordinación con el IMSS-Bienestar para la transferencia de los servicios de salud a la Federación porque no hay un cambio sustantivo que permita seguir brindando la atención con los estándares actuales a los aguascalentenses que no son derechohabientes de una institución de seguridad social, afirmó el secretario de Salud de esa entidad, Rubén Galaviz Tristán.

En entrevista dijo: “La intención de nosotros ha sido entrar hasta que ya hayamos visto que es un sistema que tiene todo totalmente engranado y que está trabajando”.

Expuso que los estados que han transferido a la federación el control de sus servicios de salud estatales todavía no tienen el financiamiento requerido; todavía no han mejorado su capacidad instalada y no han podido otorgar la base a su personal.

El secretario explicó que cuando inició la actual administración estatal, se decidió cambiar el esquema de atención a las personas que no tienen seguridad social y que tienen como única opción buscar atención en el servicio estatal de salud.

Todo el sistema de salud pública estaba dedicado a tratar enfermedades; lo cambiamos por un modelo de salud preventivo, mencionó.

De acuerdo con el funcionario, la estrategia implementada gira en torno a dos ejes: el bienestar y el desarrollo.

Para ello, se implementó el programa denominado Seguro Aguascalientes que tiene como fin brindar atención oportuna, eficiente y gratuita que permita a las personas tener salud y la posibilidad de realizar actividades que les generen prosperidad.

Eso implicó enfrentar dos retos. El primero fue reducir el gasto de bolsillo en el que incurren las personas cuando enferman. Dijo que actualmente 57% de los mexicanos se ven obligados a realizar ese tipo de desembolso.

El segundo es el gasto catastrófico que es aquel que realizan las personas cuando enferman y que por su dimensión ocasiona un quebranto a su patrimonio.

Por ello, mencionó, la intención es que las personas que busquen estos servicios tengan acceso a consultas, análisis y estudios médicos, hospitalización y en su caso, atención mental, entre otros, de manera gratuita.

Aguascalientes avanza en indicadores de Agenda 2030, señala el secretario

El secretario aseguró que con una buena calidad de atención se ha logrado una cobertura por arriba de 95%, la cual no se quiere perder con una decisión como la de adherirse a un programa nacional que todavía no prueba su eficiencia.

También comentó que en 2025 Aguascalientes logró con sus servicios médicos cumplir con cinco parámetros de Naciones Unidas relacionados con la Agenda 2030.

Redujo sustancialmente su índice de mortalidad materna. “Somos el estado con la tasa más baja de mortalidad materna en el país”; bajó al mínimo el índice de mortalidad neonatal; superó la cobertura de 95% en atención a población no asegurada; logró una tendencia descendente en casos de enfermedades crónico-degenerativas; y aumentó la esperanza de vida en cinco años.

Por otra parte, dijo que se logró avanzar en las fuentes de financiamiento para ese sector.

Según el secretario, al inicio de la actual administración estatal, los servicios de salud se financiaban en 70% con recursos federales y 30% estatales. Actualmente se redujo a 60% federal y 40% estatal.

Señala limitada capacidad de los servicios de salud federales en Aguascalientes

Por otra parte, llamó la atención sobre la limitada capacidad instalada con la que cuenta la federación en materia de servicios de salud en el estado.

Explicó que el IMSS tiene alrededor de un millón 150,000 derechohabientes, pero su capacidad instalada es para atender 500,000. En consecuencia, operan con una capacidad insuficiente para atender eficientemente a su población derechohabiente, abundó.

En el caso de ISSSTE, tiene alrededor de 200,000 derechohabientes; sin embargo, su capacidad es muy limitada.

Sobre la política pública que impulsa el gobierno federal con la intención de establecer un Servicio Universal de Salud, con un solo sistema dijo que 30% de su ocupación hospitalaria es derechohabiente del IMSS y del ISSSTE.

La ventaja es que ahora, con esa nueva política pública los pacientes ya no van a ir de manera espontánea a buscar atención en los servicios de salud del gobierno del estado, sino que serán canalizados, pero el problema es que no se tiene la capacidad instalada para absorberlos.

En ese sentido recalcó que el problema es que los servicios de salud del gobierno del estado solo tienen como fuentes de financiamiento las aportaciones federales y las estatales. No funcionan cuotas de recuperación o cualquier otra fuente de ingresos.

Por ello, el secretario consideró que el gran reto en materia de salud es financiero.

Recordó que en los últimos 20 años el presupuesto público del país destinado a salud ha bajado considerablemente. Hace 20 años, los recursos destinados al sector equivalían a 7.4% del PIB y actualmente estamos en 2.5 por ciento.

“Es la menor inversión histórica en salud la que tenemos en este momento en México”.

Dijo que la experiencia que han tenido los servicios de salud estatales es que cada vez han menos capacidad financiera para salud, lo cual repercute en la calidad de todos y, adicionalmente están subrogando algunos servicios que no tienen el IMSS y el ISSSTE.

Asimismo, comentó que otro problema que enfrenta la intención de federalizar los servicios de salud a través del IMSS-Bienestar es el relacionado con la estabilidad laboral de los empleados.

Puso como ejemplo de ello que el personal del Hospital Miguel Hidalgo de Aguascalientes tiene mejores ingresos salariales que los de otras instituciones de salud y en un sistema unificado los empleados no estarán conformes que algunos de sus compañeros ganen más que otros haciendo las mismas tareas.

Rubén Galaviz Tristán se registra como aspirante a candidato a la gubernatura

Por otra parte, Rubén Galaviz Tristán, decidió registrarse como aspirante a la candidatura del PAN al gobierno de Aguascalientes, luego de que ese partido abriera el periodo de inscripción respectivo de cara a las elecciones de junio de 2027,

El funcionario aseguró que no siente que vaya en desventaja respecto de otras figuras del panismo estatal que han manifestado desde hace tiempo su intención de lograr ser el abanderado del partido blanquiazul.

La política es de circunstancias. Hasta ahora no hay un marcador definitivo. Lo importante son los resultados que se han tenido en el desempeño profesional y público, indicó.

El médico de profesión, maestro en educación superior y con estudios en administración pública y planeación estratégica, señaló que los médicos están acostumbrados a hacer diagnósticos de precisión con base en conocimiento, por lo cual está en condiciones de construir una candidatura ganadora cuando lleguen los tiempos.