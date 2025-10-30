Mavericks liderarán en solitario visitas de NBA a México

Después de este fin de semana, los Dallas Mavericks se convertirán en solitario en el equipo con más partidos en la historia de la NBA en México.

Hasta el momento están empatados con Spurs con siete, entre pretemporada y temporada regular. Pero este sábado 1 de noviembre, los Mavericks enfrentarán a Detroit Pistons en la Arena Ciudad de México para llegar a ocho y romper el empate con el equipo de San Antonio.

Curiosamente, los Mavericks fueron pioneros de la NBA en México. Perdieron 102-104 ante Houston Rockets en el primer partido de la liga en el país, que se disputó el 27 de octubre de 1992 en el Palacio de los Deportes en calidad de pretemporada.

Volvieron para un par de partidos en 1996 (contra Utah Jazz y Cleveland Cavaliers) y su primero de temporada regular fue el 7 de diciembre de 1997, de nueva cuenta, contra Rockets.

Su último partido de pretemporada en México fue el 5 de octubre de 2003, cuando cayeron 85-90 ante Utah Jazz.

Después jugaron otros dos de temporada regular: el 12 de enero de 2017 contra Phoenix Suns (ganaron 113-108) y el 12 de diciembre de 2019 contra Detroit Pistons (ganaron 122-111). Estos últimos ya se celebraron dentro de la Arena CDMX.

Los Mavericks aterrizaron en la Ciudad de México alrededor de las 20:00 horas del jueves. Un poco antes, lo hicieron sus rivales, los Pistons.

Para el equipo de Detroit, esta será apenas la tercera ocasión que juega en México. La primera fue el 29 de octubre de 1995 en el Palacio de los Deportes, en una exhibición que terminó 110-99 a su favor contra Washington Bullets (hoy Washington Wizards).

Su segunda y más reciente visita fue la de 2019 en temporada regular contra Mavericks, que registró 20,064 asistentes en la Arena CDMX.

En total, 23 equipos de la NBA han disputado al menos un partido en México entre 1992 y 2025. Los Mavericks liderarán el historial con ocho visitas, seguidos de San Antonio Spurs con siete, además de Houston Rockets y Phoenix Suns con seis.

Específicamente en cuanto a partidos de temporada regular, este será el número 15 de la NBA en México. El recuento empezó en 1997, justo con los Mavericks enfrentando a los Rockets.

Presente de ambos

La temporada 2025-26 de la NBA empezó apenas el 21 de octubre, por lo que aún es difícil anticipar el destino hacia playoffs.

En la Conferencia Este, Detroit Pistons se ubica en sexto lugar con récord positivo de tres triunfos y dos derrotas. Las victorias fueron contra Houston Rockets, Boston Celtics y Orlando Magic antes de aterrizar en México.

En la Conferencia Oeste, Dallas Mavericks se ubica en la posición 12 con récord negativo de tres derrotas y dos triunfos. Aunque vienen de vencer 107-105 a Indiana Pacers, previamente cayeron ante Oklahoma City Thunder, Washington Wizards y San Antonio Spurs.

Lo más doloroso para los Mavericks y para los aficionados a la NBA en México en general fue que Anthony Davis sufrió una lesión muscular en esa victoria sobre Pacers.

Con 32 años, Davis es uno de los máximos referentes de los Mavericks en la actualidad, ostentando 10 convocatorias al Juego de Estrellas y siendo campeón de las NBA Finals en 2020, cuando jugaba para Los Ángeles Lakers junto a LeBron James.

La participación de Davis en México este fin de semana está en duda, aunque los Mavericks también anunciaron en su róster a Kyrie Irving y Klay Thompson. Irving ha sido nueve veces All-Star y campeón en 2016 con Cleveland Cavaliers; Thompson ha sido cinco veces All-Star y cuatro veces campeón con Golden State Warriors (2015, 2017, 2018 y 2022). Lo cierto es que Irving tampoco jugará en la Arena CDMX por estar lesionado.

Del lado de los Pistons, una de las figuras a seguir es Cade Cunningham, guardia de 24 años que fue elegido al Juego de Estrellas 2025.