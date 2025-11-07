Lando Norris gana pole para la carrera sprint del GP de Brasil

Líder del Mundial de pilotos de la Fórmula 1, el británico Lando Norris, de McLaren, saldrá el sábado desde la primera posición en la carrera esprint del Gran Premio de Brasil, en Sao Paulo.

Norris, que más temprano había sido el piloto más rápido en los entrenamientos libres, firmó este viernes la mejor vuelta de la tercera sesión de clasificación para la esprint en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo, con crono de 1:09.243 minutos.

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, y su compañero en la escudería McLaren, el australiano Oscar Piastri, se quedaron con el segundo y el tercer mejor tiempo, respectivamente.

Antonelli marcó 1:09.340 y Piastri tuvo registro de 1:09.428.

La carrera esprint se disputará el sábado a partir de las 11H00 locales (14H00 GMT).

A falta de cuatro pruebas para el final de la temporada, Norris encabeza el Mundial don 357 puntos, uno más que Piastri. Tercero marcha el tetracampeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull), a 36 unidades del puntero.

Verstapen (6º) largará en la segunda fila en el esprint junto al británico George Russell (4º), de Mercedes, y el español Fernando Alonso (5º), de Aston Martin.

El Top-10 de la sesión lo completaron el canadiense Lance Stroll (7º), compañero de Alonso en Aston Martin; el monegasco Charles Leclerc (8º), de Ferrari; el francés Isack Hadjar (9º), de Racing Bulls; y el alemán Nico Hülkenberg (10º), de Sauber.

Bortoleto, eliminado en la Q2

Primer local que corre en el Gran Premio de Brasil desde 2017, Gabriel Bortoleto pasó el primer corte de la clasificación para la esprint, pero se quedó en el segundo.

Su último antecesor en la cita es Felipe Massa.

Bortoleto (14º), de Sauber, fue eliminado en la Q2 junto al británico Lewis Hamilton (11º/Ferrari), el tailandés Alex Albon (12º/Williams), el francés Pierre Gasly (13º/Alpine) y el británico Oliver Bearman (15º/Hass).

Alonso fue el más veloz en este corte.

Los cinco pilotos que no sobrevivieron la Q1 fueron el argentino Franco Colapinto (16º/Alpine), el neozelandés Liam Lawson (17º/Racing Bulls), el japonés Yuki Tsunoda (18ª/Red Bull), el francés Esteban Ocon (19º/Haas) y el español Carlos Sainz Jr (20º/Williams).