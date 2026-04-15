LIV Golf en CDMX continúa al margen de la duda sobre recursos del PIF

Al campo de Golf Chapultepec le cayó una bomba desde el extranjero. En la segunda edición de LIV Golf en la Ciudad de México cimbró el eco del supuesto fin de la era del torneo creado y financiado por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita.

Fuentes internacionales especializadas en golf y financieras reportaron que el PIF anunciaría oficialmente el retiro de la inversión a LIV Golf, un total que supera los 5,300 millones de dólares hasta principios de 2026. El mundo árabe marcó un parteaguas a partir del 2021 en la forma de llevar una liga profesional, arrebatando al PGA TOUR la población de golfistas élite. Lo hizo coloquialmente a “billetazos” y con un formato de golf más relajado en la agenda de los jugadores.

“El PIF, dotado con 925,000 millones, está redefiniendo su estrategia para el periodo 2026-2030, priorizando los sectores económicos nacionales por encima de los ‘megaproyectos’ especulativos y de alto coste. Ante la presión fiscal y la disminución de los ingresos petroleros, el fondo se centrará en seis áreas clave, entre ellas la tecnología, industria manufacturera y turismo”, publicó el Financial Times.

Sin embargo, otros medios como Middle East Eye apuntaron: “A partir de abril de 2026, el futuro de LIV Golf está en duda, ya que su patrocinador, el PIF, está considerando recortar su apoyo. A pesar de esto, LIV Golf ha continuado con su temporada y el desarrollo de NEOM, una parte clave de la Visión Saudita 2030 que incluye proyectos de golf de alta gama como Gidori, que cuenta con un campo de campeonato de 18 hoyos”.

Para 2026, LIV aumentó su participación a 57 jugadores, organizados en 13 equipos y sumando cinco plazas para invitados (wild cards). Este año es el más importante para la sede mexicana porque Abraham Ancer y Carlos Ortiz jugarán juntos por primera vez, en Torque GC.

La noticia del PIF se expandió como pólvora en medios mexicanos en el día del PROAM (miércoles) que es el torneo de exhibición previo al primer primer disparo de salida (jueves) y en el que participaron actores de otros ámbitos del deporte como Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Alejandro Irarragorri, Miguel Layún y Benjamín Salinas (vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, patrocinador principal del torneo).

La noticia del PIF desvió la atención, mientras los golfistas reconocían el área del campo en prácticas no abiertas al público.

“Sinceramente no hemos escuchado nada que no sea lo que ya nos dijo Yasir [Al-Rumayyan] a principios de año. Está detrás de nosotros, que tienen un proyecto de muchos años y sinceramente… ya sabes cómo son estos rumores, siempre hay muchos y no puedo comentar nada más de lo que sabemos”, dijo en Chapultepec el capitán de Fireballs. GC, Sergio García.

Este medio charló brevemente con Allen Barrett, Director de Comunicación de LIV, quien comentó que mucha de la información que circula, no es precisa y que por el momento, no existía una declaración oficial.

En México la situación toma otras dimensiones. LIV Golf ha representado una oportunidad de negocio. El primer torneo oficial – en Mayakoba- fue organizado en febrero de 2023 por la propia liga, impulsada por Greg Norman. Desde el 2024, sus directivos tocaron la puerta de Grupo Salinas para que se sumara como aliado principal. En el 2025, Grupo Salinas tomó el proyecto convencido en que representa a largo plazo, una ventana para los golfistas amateurs de su Academia ARA. El contrato entre LIV y Grupo Salinas es de 3 años y concluye en el 2027. La empresa mexicana dejó su acuerdo con PGA TOUR para el Mexico Open at Vidanta Vallarta que continuará este año a finales de octubre.

Para realizar un torneo LIV, Benjamín Salinas dijo a El Economista el año pasado, que se requiere de una inversión anual de 30 millones de dólares (cifra aproximada), cifra que LIV absorbió para tener la primera edición.