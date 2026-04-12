Rory McIlroy confirma su dominio en el Masters de Augusta

Rory McIlroy entró al cuarteto histórico del Masters de Augusta de campeones consecutivos, junto a Jack Nicklaus (1965-66), Nick Faldo (1989-90) y Tiger Woods (2001-02).

El Masters de 2026 comenzó con 91 jugadores compitiendo por la codiciada chaqueta verde y el dinero que acompaña.

"No puedo creer que haya esperado 17 años para ganar una chaqueta verde, ¡y gano dos seguidas! Creo que toda mi perseverancia en este torneo de golf a lo largo de los años ha empezado a dar sus frutos. Estoy muy contento de haber aguantado hasta el final y haberlo conseguido”, dijo McIlroy en Butler Cabin al recibir su segunda chaqueta verde.

El camino de regreso al círculo de ganadores de Augusta le tomó a Rory McIlroy 3899 días para completar el Grand Slam de su carrera al ganar el Masters de 2025. Para conseguir el siguiente, solo necesitó esperar 364 días más.

El norirlandés se convirtió en el primer jugador en más de dos décadas en ganar dos chaquetas verdes consecutivas.

El domingo, McIlroy volvió a dar la impresión de que iba a perder el torneo. Un doble bogey en el hoyo 6 parecía ser su perdición, pero el norirlandés se recuperó con birdies en los hoyos 7 y 8 para llegar al ecuador del recorrido a un golpe de Justin Rose, a quien McIlroy venció en el desempate del Masters de 2025.

Tras conseguir su sexto título de Grand Slam, McIlroy iguala a Faldo, Lee Trevino y Phil Mickelson en el puesto número 12 de la lista histórica. Si logra un título más, McIlroy aspira a unirse a Harry Vardon, Bobby Jones, Gene Sarazen, Sam Snead y Arnold Palmer.

Premios en económico

(Cantidades en dólares)

1°— 4,500,000 — Rory McIlroy

2° — 2,430,000 — Scottie Scheffler

3° — 1,530,000 — Tyrrell Hatton, Russell Henley, Justin Rose, Cameron Young (1,080,000 each)

4° — 1,080,000

5° — 900,000

6° — 810,000

7° — 753,750 — Collin Morikawa, Sam Burns (725,625 each)

8° — 697,500

9° — 652,500 — Max Homa, Xander Schauffele (630,000 dólares cada uno)

10°— 607,500

11° — 562,500 — Jake Knapp

12° — 517,500 — Jordan Spieth, Hideki Matsuyama, Brooks Koepka, Patrick Reed, Patrick Cantlay, Jason Day (427,500 Dólares cada uno)

13° hasta el 54°— de 472,500 dólares decrece a 52,200 dls.