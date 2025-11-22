Juárez vs. Pachuca: horario y dónde ver el duelo del Play In por el último pase a la Liguilla

El último boleto a los cuartos de final del Apertura 2025 se definirá este domingo 23 de noviembre cuando FC Juárez y Pachuca se enfrenten en la segunda fase del Play In, un duelo decisivo que pondrá fin al camino de uno de los dos equipos y llevará al otro directamente a medirse con Toluca, líder general y campeón defensor.

Juárez busca su primera victoria de Liguilla en casa

Los Bravos llegan a este partido tras caer 3-1 ante Tijuana en la primera fase del Play-In, un encuentro en el que tomaron la ventaja pero quedaron condicionados por la expulsión de Alejandro Mayorga y un segundo tiempo que favoreció al equipo del “Loco” Abreu. Aun así, mantienen una última oportunidad para meterse entre los mejores ocho.

El técnico Martín Varini reconoció el desafío que implica enfrentar al Pachuca, pero también la ilusión de su plantel por seguir con vida.

“Pachuca es un equipo con muchas cualidades individuales y una capacidad de resolución muy grande, es un equipo de mucha jerarquía dentro de la liga, y a nosotros nos ilusiona mucho enfrentarlo, queremos jugar la liguilla, ese es nuestro campeonato”, afirmó.

Juárez jugará su cuarto partido de Liguilla en su historia y aún no registra un triunfo como local en estas instancias. Este año, los dos enfrentamientos ante Pachuca, ambos en el Olímpico Benito Juárez, terminaron empatados 2-2, lo que anticipa un duelo cerrado.

Pachuca llega con impulso tras eliminar a Pumas

Los Tuzos vienen de vencer 3-1 a los Pumas, resultado que marcó el debut del argentino Esteban Solari como entrenador tras la salida de Jaime Lozano. El equipo respondió con orden, potencia ofensiva y un desempeño sólido en el segundo tiempo.

Solari destacó la capacidad del grupo para adaptarse rápido al plan de juego. “En el segundo tiempo supimos defendernos con la pelota, y eso es también una virtud”, señaló después del triunfo.

Pachuca llega con números fuertes en Liguilla: ha disputado 122 partidos, con 51 victorias, y ha ganado 40 de 65 series de eliminación directa. Además, nunca ha perdido un partido de Play In y solo registra una derrota en sus últimos cinco duelos como visitante.

Historial y tendencia

En sus 12 enfrentamientos previos, todos en fase regular, Pachuca domina con 4 triunfos, por 3 de Juárez y 5 empates.

Además, en los cuatro torneos anteriores con Play In, siempre avanzó el equipo local en la Serie AB, un factor que Juárez espera que pese a su favor.

Lo que está en juego

El ganador será el octavo clasificado a los cuartos de final y se enfrentará a Toluca. El perdedor quedará eliminado y cerrará su participación en el Apertura 2025.

Dónde ver el partido FC Juárez vs. Pachuca

Estadio Olímpico Benito Juárez

Domingo 23 de noviembre

20:00 horas (Tiempo CDM)