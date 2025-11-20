Lectura 2:00 min
Costa Rica despide a Miguel Herrera como director técnico tras quedar fuera de Mundial
La Federación Costarricense de Fútbol dijo que en los próximos días se dedicará a analizar las candidaturas para elegir al director técnico que se encargará de la selección.
La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) despidió el jueves al mexicano Miguel "Piojo" Herrera como director técnico de la selección, dos días después de fracasar en el objetivo de llevarla a la Copa del Mundo 2026.
Herrera, de 57 años, no pudo llevar a Costa Rica a su séptimo Mundial, cuarto consecutivo, al quedar en el tercer lugar del Grupo C en la eliminatoria de la Concacaf, en la que Panamá, Curazao y Haití lograron su boleto a la justa mundialista que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
A la Copa del Mundo clasificaron los primeros de cada uno de los tres grupos de la eliminatoria. Además, los dos mejores segundos -Jamaica y Surinam-, jugarán en marzo de 2026 un repechaje intercontinental.
"Miguel Herrera deja de ser el director técnico de la selección mayor de Costa Rica junto con su cuerpo técnico a partir de este jueves 20 de noviembre", informó la FCRF.
Herrera, quien dirigió a México en el Mundial de Brasil 2014, fue designado técnico de la selección "tica" en enero, y bajo su gestión el representativo centroamericano registró siete triunfos, cinco empates y tres derrotas.
La Federación agregó que en los próximos días se dedicará a analizar las candidaturas para elegir al director técnico que se encargará de la selección.