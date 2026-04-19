Jon Rahm es líder en la Ronda final de LIV Golf Chapultepec

Jon Rahm sigue siendo de los rivales a vencer no solo cuando viene a México, sino en el resto de las competencias de la agenda LIV Golf.

En las tres primeras rondas disputadas en el campo de Golf en Chapultepec, en ninguna se quedó fuera del T5.

El sábado (18 abril) el capitán de Legión XIII firmó su segundo 67 consecutivo (-4) para alcanzar 14 bajo par, lo que le dio una ventaja de dos golpes al inicio de la ronda final.

Es la quinta vez en su trayectoria en LIV Golf que comienza la ronda final como líder.

Justo detrás espera su compañero Tyrrell Hatton, quien firmó una tarjeta de 66 golpes (-5) para colocarse segundo en solitario con 12 bajo par, conformando así una atractiva pareja en el grupo final entre dos compañeros que ya han demostrado ser un dúo formidable en las grandes ligas. Es la primera vez desde que se unieron a LIV Golf antes de la temporada 2024 que Rahm y Hatton están en el grupo final en la ronda final.

“No creo que la dinámica cambie mucho, pero me imagino que hablaremos un poco menos de lo habitual debido a la situación. En la recta final, sin importar con quién juguemos, las conversaciones son muy limitadas”.

Hatton sabe el desafío que le espera al intentar alcanzar a Rahm, el actual líder de puntos de la liga y bicampeón individual.

“Intentaré hacer tantos birdies como pueda para superar a Jon, pero será una tarea difícil. Ha demostrado en numerosas ocasiones cómo ganar torneos de golf. Ha sido increíblemente constante esta temporada en LIV. Va a ser un día difícil, pero espero jugar bien y ver qué pasa.”

Rahm y Hatton tienen un récord de 4-0-1 juntos en la Ryder Cup, y aunque esta será la primera vez que jueguen juntos en la ronda final de un evento de LIV Golf, su historial sugiere un duelo especial el domingo.

Justo detrás de ellos se encuentra otro compañero del Legion XIII, Tom McKibbin, quien está empatado en el tercer lugar con Branden Grace del Southern Guards GC con 11 bajo par, a solo tres golpes del líder y con posibilidades reales de alcanzarlo. McKibbin reconoció la dinámica particular de competir contra sus compañeros de equipo a la vez que contribuye al esfuerzo colectivo.

“Mañana saldremos todos a buscar la mejor puntuación posible, y veremos qué pasa después de cuatro días. Es una situación un tanto extraña. Todos jugamos unos contra otros, pero a la vez jugamos juntos… será un día interesante”, dijo McKibbin.

Un grupo de cinco jugadores se sitúa con 10 bajo par: Harold Varner III del Smash GC, Josele Ballester y David Puig del Fireballs GC, Scott Vincent del HyFlyers GC y Matthew Wolff del RangeGoats GC.

Puig protagonizó la actuación más destacada de la semana, con una tarjeta de 62 golpes (9 bajo par), a tan solo un golpe del récord del campo. El español incluso pensó brevemente en una cifra histórica al final de la ronda.

“Un poco, sí”, dijo Puig al preguntarle si había pensado en 59. “De hecho, estaba 2 bajo par al salir del hoyo 16, y jugué los siguientes seis hoyos 7 bajo par, lo cual es increíble”.

Puig comentó que el tramo final en Chapultepec le dificultó alcanzar la cifra histórica.

“Los hoyos 4, 5 y 6 son bastante exigentes, así que los jugué bastante bien, pero no les pegué muy cerca del hoyo. Y en el 7 para terminar, sabía que tal vez un eagle era una opción, así que definitivamente pensé en el 59. Pero al final, todavía estaba un poco lejos”.

Rahm extendió su racha de rondas consecutivas por debajo de 70 a ocho; de las 23 rondas que ha jugado esta temporada, ha bajado de 70 en 21 ocasiones, demostrando una consistencia impresionante. Pero el grupo perseguidor será peligroso en un campo que ofrece muchas oportunidades para birdies, así como el riesgo de obtener puntuaciones altas en la tarjeta.

Rahm lideró a su equipo al Campeonato por Equipos 2025 en Michigan.Foto EE: Hugo Salazar

DATOS VITALES SOBRE Jon Rahm: