Lotería Nacional y Fundación UNAM presentan sorteo conmemorativo del Día Internacional del Deporte

Olivia Salomón, titular de Lotería Nacional, refirió que este billete destaca una causa universal: el deporte como herramienta de desarrollo, de salud y de paz.

Fernando Macedo Chagolla, secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, puntualizó que el esfuerzo que se está realizando tiene el propósito de celebrar al deporte, y al mismo tiempo promover la paz y la unidad en la institución y en la sociedad.

Dionisio A. Meade, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM, expresó que el deporte no es solamente la actividad física, sino una cultura que debe acompañar todo el proceso de formación de los universitarios.

El Sorteo Superior No. 2881 cuenta con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, una bolsa total repartible de 51 millones de pesos en premios y se realizará el 24 de abril del presente año.

Con motivo del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional; Fernando Macedo Chagolla, secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM; y Dionisio A. Meade, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM, develaron el billete del Sorteo Superior No. 2881, diseñado para destacar esta efeméride que nos recuerda el papel fundamental del deporte y la actividad física en la promoción de los derechos humanos, el desarrollo económico y social, y la paz mundial.

Desde la Sala Audiovisual del Pabellón Nacional de la Biodiversidad, ubicado en Ciudad Universitaria, Olivia Salomón, titular de Lotería Nacional, expresó que, en la visión humanista que impulsa el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el deporte ocupa un lugar central como herramienta de bienestar, de cohesión social y de futuro.

Al referirse a que los entornos deportivos trascienden cuando se convierten en ejes de política pública para la transformación y la construcción de comunidad, la directora general mencionó que, al tener acceso al deporte, una niña o un joven no sólo mejora su salud, “encuentra disciplina, construye identidad, fortalece su autoestima y descubre nuevas posibilidades para su desarrollo”.

Y destacó que, en este propósito, el trabajo de la Fundación UNAM —que ha acompañado historias de constancia y de sueños— es fundamental, porque amplía la visión de que el deporte no es un complemento de la formación, sino una de sus expresiones más profundas.

“La Fundación UNAM ha estado presente, abriendo caminos y asegurando que el talento no tenga límites impuestos por las condiciones económicas. Ha construido puentes entre el aula y la cancha, entre el esfuerzo individual y el bienestar colectivo, entre el presente que se forma y el futuro que se construye”, mencionó ante los presentes.

Olivia Salomón subrayó que este billete, además de ser una conmemoración, es el reconocimiento a una visión que entiende que el deporte transforma vidas y que, cuando se impulsa con convicción, también transforma a un país entero: “este billete conmemora una causa universal: el deporte como herramienta de desarrollo, de salud y de paz. Nos recuerda que cada espacio para activarnos es también un espacio para convivir, aprender y construir comunidad y que el deporte une, incluye y transforma”.

Durante su mensaje, Fernando Macedo Chagolla, secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, en representación de Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, puntualizó que están promoviendo a través del deporte y de los esfuerzos de la Universidad, “una cultura de paz que nos pueda ayudar a todos quienes formamos parte de una sociedad como la nuestra que requiere de todos estos esfuerzos y que seguramente con el trabajo de casi todos estaremos alcanzando esta meta”.

Deseo comentarles, sostuvo Macedo Chagolla, que el esfuerzo que se está realizando en este momento, junto con muchas dependencias de la Universidad, tiene el propósito, por un lado, de generar un esquema de festejo, de conmemoración del deporte, pero al mismo tiempo aumentar la paz y la unidad de los que integramos parte de esta institución y de la sociedad.

En su intervención, Dionisio A. Meade, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM, dijo que la Universidad Nacional y la Lotería Nacional tienen muchas similitudes: las dos son entidades que han estado presentes en la prestación de asistencia pública y en la formación de recursos humanos del país.

“En nuestra trayectoria desde 1993 hemos otorgado cerca de un millón 200 mil becas y con las que daremos este año al menos ya tendremos alrededor de un millón 300 mil. Hoy damos apoyo hasta a 10 mil estudiantes. La Universidad no sólo tiene un compromiso con la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, sino que también posee un impulso que la lleva a avanzar en la construcción de la paz. Por eso, hemos apostado claramente para generarla en el ámbito escolar, para incidir directamente en la generación de una paz constructiva en nuestro país”, señaló.

Dionisio A. Meade citó que cada vez hay más evidencia de que el deporte estructural es una herramienta escalable, estructuralmente adaptable con importantes beneficios en la cohesión social y en la consolidación de la paz y el desarrollo sostenible.

“Para nosotros, el fenómeno del deporte es otra parte esencial de nuestro quehacer en la Fundación y sentimos también que el deporte es cultura. No solamente la realización de la actividad física, sino es una cultura que debe acompañar todo el proceso de formación de los universitarios”, compartió con la audiencia.

Además, informó que en la Carrera Atlética Fundación UNAM 2026, que se realizará el próximo 25 de abril a las 8:00 horas, se han propuesto la meta de llegar a nueve mil corredores, cifra que está muy cerca de alcanzarse. Agregó que lo anterior es un reflejo no sólo numeroso, sino también del impacto que cada vez más tiene la cultura de paz dentro y fuera de los espacios académicos.

A este evento también asistieron: María Araceli Rodríguez González, directora ejecutiva y apoderada legal de la Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C.; Daniel Aceves Villagrán, director general y representante legal de la Fundación Alfredo Harp para el Deporte, A. C.; y Alejandro Fernández Varela, Director General del Deporte Universitario.

El billete festivo

Al precisar que el cachito que viaja por plazas, mercados, calles y hogares, lleva el mensaje a millones de mexicanas y mexicanos de que el deporte es motor de salud, de paz y de transformación social, la titular de Lotería Nacional expresó que cada billete es memoria que circula, pero también conciencia que se siembra.