Sheinbaum refuerza cooperación científica con Cataluña

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo un encuentro con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa Roca, con quien destacó los vínculos históricos entre México y esa región española, así como la relevancia de la cooperación científica y tecnológica.

A través de redes sociales, Illa Roca señaló que, junto con la mandataria mexicana, se constató la relación profunda entre Cataluña y México, además de subrayar el papel de la ciencia para enfrentar retos comunes. En ese contexto, indicó que ambas partes trabajarán de manera conjunta para poner la tecnología al servicio de la sociedad.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa Roca.Foto: Cortesía X (@salvadorilla)

El encuentro incluyó una visita al Barcelona Supercomputing Center (BSC), donde se abordaron proyectos de colaboración en materia de innovación.

Por su parte, Sheinbaum Pardo informó que durante su visita al centro se fortalecieron los trabajos conjuntos en torno al proyecto “Coatlicue”, enfocado en el desarrollo de una supercomputadora mexicana.

La titular del Ejecutivo federal destacó que esta cooperación busca impulsar capacidades tecnológicas en el país, a partir del intercambio de conocimiento con instituciones internacionales líderes en supercómputo.

Visité el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona con quien estamos colaborando para el proyecto Coatlicue, la supercomputadora mexicana. pic.twitter.com/ElzQnHps0W — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 19, 2026

Hace unos meses el Gobierno de México firmó un convenio de cooperación con el Barcelona Supercomputing Center (BSC) para desarrollar la que será la supercomputadora más grande de América Latina, un proyecto estratégico orientado a fortalecer la soberanía tecnológica del país y acelerar capacidades en inteligencia artificial, análisis de datos y modelación climática.

Según las autoridades federales, la infraestructura será completamente mexicana y su construcción tomará entre 24 y 36 meses. Mientras tanto, México comenzaría a utilizar la capacidad instalada del BSC a partir de enero de 2026 para iniciar proyectos prioritarios.