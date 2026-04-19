Bayern refuerza hegemonía con título 35 de Bundesliga

Bayern Múnich conquistó su título 35 de Bundesliga con cuatro jornadas de anticipación, luego de vencer 4-2 a Stuttgart con goles de Raphael Guerreiro (31’), Nicolas Jackson (33’), Alphonso Davies (37’) y Harry Kane (52’). Por el rival respondieron Chris Fuhrich (21’) y Chema Andrés (88’).

Los bávaros llegaron a 79 puntos, haciendo matemáticamente imposible que Borussia Dortmund, su más cercano perseguidor con 64, los alcance en lo que resta de la temporada 2025-26.

“Tenemos que disfrutar estos momentos porque hay mucho trabajo duro detrás, durante muchos años, no sólo en esta temporada, así que tenemos que disfrutarlo cuando sucede”, reflexionó el entrenador, Vincent Kompany.

Originario de Bélgica, Kompany asumió la dirección técnica del Bayern en verano de 2024. Este es su segundo título de Bundesliga y retoma el poderío para los de Múnich.

Y es que si bien es el equipo más ganador de la primera división de Alemania por mucho (Nuremberg le sigue con nueve), en la temporada 2023-24 finalizó tercero, permitiendo que Bayer Leverkusen se quedara con el campeonato.

En la 2025-26, liderados por Harry Kane en ofensiva, acumulan 25 triunfos, cuatro empates y apenas una derrota. El balance de goles es de 109 a favor (récord interno) y 29 en contra, es decir, una diferencia de +80 y con partidos restantes ante Mainz, Heidenheim, Wolfsburgo y Colonia.

Por el triplete

Pero lo que más destaca es que Bayern está en posibilidad de ganar el triplete en próximos días, incluyendo la Copa de Alemania (DFB Pokal) y Champions League.

Este miércoles 22 de abril, Bayern enfrentará a Leverkusen en semifinales de la Pokal. Es una eliminatoria a un solo partido y en calidad de visitante, pero en caso de ganar se enfrentaría en la final al vencedor entre Stuttgart y Friburgo.

Bayern también se encuentra en semifinales en Champions. Su rival será el campeón defensor, París Saint-Germain (PSG), abriendo el martes 28 de abril en Francia y cerrando el miércoles 6 de mayo en Alemania.

“La temporada aún no ha terminado, todavía hay cosas que ganar. El PSG en la Champions, siendo el vigente campeón, es probablemente el reto más difícil. Pero antes tenemos al Leverkusen”, precisó Kompany después de celebrar el título 35 de Bundesliga.

La última vez que Bayern ganó el triplete fue en la temporada 2019-20, cuando se impuso en la final de Pokal a Bayer Leverkusen y en la de Champions a PSG. Curiosamente, esos también son sus rivales en 2026, pero en semifinales.

“Los números son fantásticos, pero aún no ha terminado. También es cuestión de mentalidad. Siempre lo damos todo, ya sea en la pretemporada o en un partido oficial. Estamos utilizando a nuestra plantilla, queremos disfrutar del futbol y lo hemos hecho este año. No quiero parar todavía, nos quedan semanas cruciales”, concluyó Kompany.

“Tener tanto control y ser tan consistentes como este año ha sido muy raro, así que estamos muy orgullosos de ello. Es mi décimo título a nivel personal, que es una cifra respetable. Espero sumar más”, agregó el capitán, Joshua Kimmich.

A mitad de semana, Bayern eliminó a Real Madrid en semifinales de Champions. El título 35 en el campeonato local tiene un sabor diferente ante eso.

En el llamado ‘Big Five’ de ligas europeas, Bayern Múnich todavía está detrás de Real Madrid y Juventus, quienes dominan España e Italia, respectivamente, con 36 títulos cada uno. Pero ya está delante de PSG con 13 en Francia y de Liverpool y Manchester United con 20 en Inglaterra.