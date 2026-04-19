Los sueldos de los principales banqueros europeos suben y los hombres siguen dominando el sector

Los banqueros mejor pagados de Europa siguen siendo en su gran mayoría hombres, a pesar del creciente número de personas que ganan más de un millón de euros, según reveló el jueves un informe de la Autoridad Bancaria Europea (ABE).

Casi nueve de cada diez empleados bancarios que ganaban al menos un millón de euros (1.2 millones de dólares) al año en 2024 eran hombres, según la ABE. El desequilibrio era aún más marcado en las empresas de inversión, donde el 97% de los que más ganaban eran hombres.

Los resultados ponen de relieve la lentitud del cambio en el equilibrio de género en todo el sector financiero, lo que se hace eco de anteriores advertencias de la ABE de que los avances en los niveles más altos seguían siendo limitados.

El número de personas con altos ingresos en bancos y empresas de inversión aumentó un 9%, hasta alcanzar los 2,554, impulsado por la fuerte rentabilidad derivada del aumento de las tasas de interés, la sólida actividad comercial en mercados volátiles y el repunte de las operaciones.

Sin embargo, este aumento apenas contribuyó a modificar las disparidades arraigadas.

En las entidades de crédito, como los bancos, los hombres representaban algo más del 89% de las personas con ingresos de siete cifras, una cifra prácticamente sin cambios respecto a años anteriores. Las empresas de inversión mostraron una brecha aún mayor, a pesar del fuerte aumento del número de personas con ingresos más elevados.

La ABE señaló que lograr el equilibrio de género, especialmente en puestos de alta dirección y mejor remunerados, seguía siendo una prioridad para los reguladores y las empresas de todo el sistema financiero europeo.