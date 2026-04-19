Promedio de homicidios diarios en México ha caído de manera sustancial

El promedio diario de homicidios dolosos en México ha registrado una disminución significativa en los últimos años, luego de haber alcanzado niveles máximos a inicios de la década.

Al corte del primer trimestre del 2026 se anotó un promedio de 51 homicidios diarios en el país, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), aunque una cifra menor que el mismo periodo de los años previos, la cifra todavía es alarmante.

El indicador pasó de 45.8 homicidios diarios en 2015 a un incremento sostenido que culminó en 96.9 en 2020, el nivel más alto del periodo analizado. A partir de ese punto, la curva comenzó a descender, con altibajos, hasta ubicarse en 83.4 en 2023 y continuar su reducción en los años siguientes.

Para 2025, el promedio se sitúa en 75.6 homicidios diarios, y en 2026 desciende de forma más marcada hasta 50.8, lo que representa una caída considerable respecto al pico registrado seis años antes.

Esta reducción sugiere un cambio en la dinámica de la violencia en el país, aunque los niveles actuales aún se mantienen por encima de los registrados a mediados de la década pasada. El comportamiento también refleja variaciones regionales muy significativas.

Si bien la tendencia a la baja es clara en los últimos años, el desafío sigue siendo consolidar esta reducción de manera sostenida y homogénea en todo el territorio nacional.