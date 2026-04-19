Para apoyar sus estudios 44 mil universitarios de Michoacán están recibiendo la beca Gertrudis Bocanegra: Mario Delgado

Dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia serán dispersados 163 millones de pesos para estudiantes de Educación Superior del bimestre (enero-febrero y marzo-abril), informó

El depósito de estos recursos se realiza del 13 al 24 de abril, conforme al calendario oficial de pago y con base en la primera letra del primer apellido de las y los estudiantes beneficiados

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y con una inversión social de 163 millones 610 mil 900 pesos, inició la dispersión de recursos correspondientes al pago de los dos primeros bimestres de 2026 (enero-febrero y marzo-abril), por mil 900 pesos, de la Beca Gertrudis Bocanegra de apoyo al transporte, en beneficio de más de 44 mil estudiantes de Educación Superior de la entidad registrados, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Recordó que el depósito de estos recursos se realiza del 13 al 24 de abril, conforme al calendario oficial de pago y con base en la primera letra del primer apellido de las y los estudiantes beneficiados publicado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB).

Delgado Carrillo destacó que este esfuerzo representa un avance significativo en el apoyo a las y los estudiantes universitarios de la entidad —la cifra más alta de atención registrada en becas en el estado de Michoacán—, mediante un respaldo económico destinado al transporte, que contribuye a su permanencia y continuidad en el sistema educativo.

Asimismo, informó que los recursos se entregan de manera directa para facilitar el traslado de las y los estudiantes a sus centros educativos y reducir las barreras económicas que enfrentan.

“El compromiso del Gobierno de México es claro: que ninguna o ningún estudiante abandone sus estudios por falta de recursos. Por ello, seguimos fortaleciendo apoyos como este, que inciden directamente en la permanencia escolar”, subrayó.

El titular de la SEP indicó que la Beca Gertrudis Bocanegra forma parte de las acciones prioritarias del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, orientadas a cerrar brechas de desigualdad y generar mayores oportunidades de desarrollo para las y los jóvenes.

Finalmente, reiteró que la SEP continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades estatales para fortalecer los programas de becas y garantizar el acceso, permanencia y conclusión de los estudios en Educación Superior, en congruencia con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).