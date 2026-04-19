¿Podría un cantautor ganar el Premio Cervantes?

El Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes (popularmente, el “Premio Cervantes”) es el galardón literario más prestigioso que se entrega a escritores en lengua española. Concedido por primera vez en 1976, podría decirse que desde hace ya tiempo es el equivalente en español al Premio Nobel de Literatura.

Aunque plumas muy notables de nuestra lengua nunca lo recibieron, ganarlo conlleva un prestigio mayúsculo. Es a menudo percibido como un premio capaz de consagrar definitivamente a un escritor. Y sin duda emparenta a quienes lo reciben con un conjunto de autores ilustres, con todas las implicaciones que esta asociación comporta.

La trascendencia del premio explica la resonancia que suelen tener las propuestas públicas de candidatos, sobre todo cuando esos candidatos son, por así decirlo, poco ortodoxos. Este fenómeno se volvió a producir cuando el periodista Jon Sistiaga propuso que se concediera el Cervantes a Joaquín Sabina, que poco antes había ofrecido el último concierto de su carrera.

Con su propuesta, Sistiaga dejó servido un interesante debate: ¿podría Sabina –u otro cantautor– hacerse con el máximo reconocimiento de las letras españolas?

Cómo se concede el Premio

El Ministerio de Cultura de España convoca anualmente el Premio Cervantes para reconocer “la labor creadora de escritores españoles e hispanoamericanos cuya obra haya contribuido a enriquecer de forma notable el patrimonio literario en lengua española”. En sus bases reguladoras se especifica que no puede concederse a título póstumo y que no se otorga “por una obra específica”, sino “por la totalidad de la obra literaria de una autora o de un autor”, que deberá estar escrita, “totalmente o en su parte esencial”, en lengua española.

En esas bases se indica también quiénes pueden proponer candidatos: los autores que hayan recibido anteriormente el premio, las Academias de la Lengua Española, “las instituciones que, por su naturaleza, fines o contenidos, estén vinculadas a la literatura en lengua castellana” (por ejemplo, universidades o fundaciones) y los miembros del Jurado. Y no basta con sugerir candidaturas a través de los medios de comunicación, como un brindis al sol; si se cumplen los requisitos para presentarlas, debe hacerse a través de la sede electrónica del Ministerio.

Una vez seleccionados los candidatos, el jurado se encarga de fallar el premio. Su composición es distinta cada año, y está integrado por los dos últimos ganadores del Cervantes, un miembro de la RAE, un miembro de una de las Academias Iberoamericanas de la lengua española, siete personalidades del mundo académico, universitario y literario de reconocido prestigio (propuestas respectivamente por siete instituciones distintas), dos representantes de suplementos culturales de periódicos, y un vocal de nacionalidad no española ni iberoamericana propuesto por la Asociación Internacional de Hispanistas.

Los letristas, ¿candidatos al Cervantes?

La posibilidad de que un cantautor reciba el Premio Cervantes es, en esencia, la de que lo haga un letrista. Dicho de otro modo, se premiaría una forma de escritura literaria, la letra de canción, diferente de la que suele ser habitual en este tipo de premios.

Frente a posibles escepticismos, existe un precedente imposible de ignorar: Bob Dylan fue galardonado con el Nobel de Literatura de 2016. Pero casi medio siglo antes, en 1967, otro cantautor, Georges Brassens, ya recibió por sus letras el Gran Premio de Poesía de la Academia Francesa, uno de los reconocimientos más prestigiosos para un poeta en la lengua de Molière. Y no han sido casos únicos, el Nobel de Literatura es un buen ejemplo de aceptación de formas menos convencionales de escritura literaria, como Theodor Mommsen y su obra historiográfica o Churchill y sus discursos.

Cuestionar, a estas alturas, que las letras de canción puedan considerarse literatura no parece tener demasiado sentido. La literatura no es otra cosa que el arte de la expresión verbal. Y la letra de una canción solo es otro vehículo más para elaborar esa expresión.

En un mundo donde incluso desde la academia se reclama ya la inclusión de la canción de autor en la historia literaria, donde los letristas están cada vez más dentro del canon y de las aulas de literatura, y, en definitiva, donde la literatura parece estar recordando su milenaria y germinal relación con la música, ¿con que lógica podría negarse que un buen escritor de letras de canción ganase el Premio Cervantes?

Dos nombres propios: Serrat y Sabina

La escritura de canciones ha contado a lo largo de su historia con autores de gran talento procedentes de numerosas latitudes del mundo hispanohablante. Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, Alfredo Le Pera, José Alfredo Jiménez, Chabuca Granda o Luis Eduardo Aute, entre otros muchos, habrían sido dignos candidatos para el Premio Cervantes. Pero la condición de no otorgarlo a título póstumo reduce cada vez más las opciones.

Así las cosas, aunque entre los autores vivos hay candidatos de mucho mérito en diversos géneros, la sensación es que actualmente los dos que más posibilidades tienen de ser propuestos para el galardón son Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina.

Ambos son letristas excelsos y su capacidad literaria está fuera de toda duda. Sus cancioneros cumplen sobradamente con el requisito de enriquecer de forma notable el patrimonio literario en lengua española. Y tanto uno como otro cuentan con el reconocimiento y la admiración de varias generaciones a uno y otro lado del Atlántico.

Junto con su habilidad poética, a favor de Serrat juega también su extraordinaria trascendencia, su condición de símbolo. Decano oficioso de la canción de autor española, acumula distinciones de enorme peso, que incluyen el Premio Princesa de Asturias de las Artes o casi una veintena de doctorados honoris causa.

La importancia de su obra (escrita también en catalán) la resumió bien el jurado del Princesa de Asturias: “aúna el arte de la poesía y la música al servicio de la tolerancia, los valores compartidos, la riqueza de la diversidad de lenguas y culturas, así como un necesario afán de libertad”. No sorprenderá, por tanto, que los periodistas Santi Carrillo y Ulises Fuente, el escritor y periodista Gastón García Marinozzi o hasta el propio Sabina hayan pedido o sugerido alguna vez el Cervantes para él.

Por su parte, Sabina es creador prolífico de una obra notablemente variada. En palabras de la Academia Latina de la Grabación, “elevó el arte de escribir canciones en español a alturas inesperadas” gracias a “su poesía excéntrica pero sencilla”, “sus agudas observaciones sociopolíticas”, “su complejo sentido del humor” y “una habilidad asombrosa para expresar sentimientos complejos en sus letras”.

El andaluz, que se ha confesado “alérgico a sermones y laureles”, ha obtenido menos distinciones que Serrat (no sería de extrañar que haya rechazado bastantes), aunque cuenta con varias en su haber. Por el contrario, ha recibido mucha más atención académica, y se trata en la actualidad del letrista en español más estudiado desde el punto de vista literario. Además de Sistiaga, a Sabina lo han postulado para el Cervantes el periodista y crítico musical Javier Menéndez Flores, el también periodista Bieito Rubido, o los escritores Benjamín Prado y Manuel Vilas.

Proponer oficialmente a uno u otro como candidato, e incluso acabar concediéndole el galardón, son decisiones reservadas para quienes pueden tomarlas. Lo que en cualquier caso debe quedar claro es que sí, un cantautor podría ganar el Premio Cervantes. ¿Debería? Seguramente también.