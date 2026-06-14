Isaac del Toro se reivindica a tres semanas del Tour de Francia

El mexicano Isaac Del Toro conquistó este domingo el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, con final en el Plateau de Solaison, en plenos Alpes franceses, después de haberse adjudicado la octava y última etapa de esta prueba llamada anteriormente Dauphiné.

A tres semanas del inicio del Tour de Francia, donde ejercerá de primer lugarteniente de Tadej Pogacar, el mexicano del UAE se impuso en solitario en el alto de esa vertiginosa subida en Alta Saboya, un día después de haber logrado también la victoria en el Grand Colombier.

El joven mexicano de 22 años, que al inicio de la jornada contaba con un retraso de 49 segundos en la general respecto al australiano Luke Tuckwell, se lanzó al ataque a nueve kilómetros de la meta para recortar rápidamente su desventaja, dar alcance a los últimos escapados y dirigirse en solitario hacia la victoria.

En la clasificación general final, aventajó a Tuckwell, revelación de esta 78ª edición, en 54 segundos, y al español Juan Ayuso, segundo en la etapa, que completa el podio a 1:17 del vencedor.

Palmarés sigue engordando

Es ya la tercera vuelta por etapas de una semana de categoría World Tour que gana este año el joven "Torito", tras la Tirreno-Adriático y el Tour de los Emiratos Árabes Unidos.

Del Toro regresaba a la competición en este Tour de Auvernia-Ródano-Alpes después de haber sufrido un desgarro en el muslo que le obligó a abandonar en la Vuelta al País Vasco en abril.

Dos semanas después de la salida del Tour desde Barcelona, Pogacar y Del Toro volverán además al puerto de Solaison, que también acogerá la 15ª etapa de la Grande Boucle, y que ya inspeccionaron juntos hace unas semanas.

"Ha estado bien recordar el reconocimiento con Tadej. Le tengo muchísimo respeto y solo quiero ser tan feliz como él sobre la bici. Intento saborear esta victoria, mi primer maillot amarillo, es increíble, realmente una locura", reaccionó Del Toro.

El domingo, al igual que su jefe de filas, lanzó el ataque muy pronto en la última subida —"si hubiera sabido que aún faltaban 9 km para la meta, no habría ido", bromeó— para borrar sus 49 segundos de desventaja en la general.

Nacido a orillas del Pacífico en Ensenada, en Baja California, antes de establecerse en San Marino a los 15 años, el mexicano comparte muchos puntos en común con Pogacar.

Procede, como el esloveno, de un país con poca tradición ciclista, llamó la atención de los ojeadores con una victoria en el Tour del Porvenir en 2023 (Pogacar lo hizo en 2018), y practica un ciclismo chispeante, siempre volcado al ataque.

Sin duelo con Seixas

Incluso la impresión visual resulta desconcertante cuando Del Toro pedalea como Pogacar, inclinado hacia adelante sobre la bicicleta, el torso bien erguido, en el momento de escalar con una elegancia indudable.

Una vez más, el tan esperado duelo entre los jóvenes líderes llamados a suceder algún día al dúo Pogacar-Vingegaard terminó antes de tiempo, ya que, tras los abandonos de Del Toro y Ayuso en el País Vasco, fue Paul Seixas quien tiró la toalla el domingo.

Tras una dura caída la víspera, el prodigio francés de 19 años insistió en tomar la salida de la exigente última etapa pese a los voluminosos vendajes en ambos brazos, decidido a "darlo todo".

Pero puso pie a tierra después del primero de los cuatro puertos del día, al sentir dolores que, según su equipo, no ponen en peligro su participación en el Tour de Francia (4-26 de julio).