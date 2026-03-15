Isaac Del Toro gana la Tirreno-Adriático

El ciclista mexicano Isaac Del Toro conquistó este domingo la prestigiosa carrera italiana Tirreno-Adriático, su segunda prueba por etapas ganada este año, tras una última etapa vencida al esprint por el italiano Jonathan Milan.

Del Toro, de la formación UAE Team, ya había asegurado prácticamente su triunfo en la clasificación general de la Tirreno-Adriático al finalizar la penúltima etapa del sábado con 42 segundos de ventaja sobre el italiano Giulio Pellizzari.

El prometedor corredor mexicano rebasó la línea de meta en San Benedetto del Tronto junto al resto del pelotón para asegurar la victoria en la Tirreno-Adriático, a pesar de verse involucrado en una caída tardía que dejó fuera de combate al rival de Milan en el sprint, el belga Jasper Philipsen.

Del Toro terminó la denominada Carrera entre dos Mares con 40 segundos de ventaja sobre el estadounidense Matteo Jorgenson, mientras que Pellizzari bajó un puesto hasta el tercero en la clasificación general tras la jornada final.

El corredor de 22 años, ganador este año del UAE Tour, también se llevó los maillots de la clasificación por puntos y de los jóvenes gracias a su destacada actuación durante una semana de competencia por el centro de Italia, marcada por condiciones de lluvia y dos exigentes etapas de montaña disputadas el viernes y el sábado.