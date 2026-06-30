Irán agradece a Tijuana tras su eliminación del Mundial y apoya a México como su "segundo equipo"

La selección de fútbol de Irán agradeció el martes a los habitantes de Tijuana, ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos, su hospitalidad durante el Mundial, tras la eliminación del equipo en la fase de grupos, y afirmó que México se había convertido en su "segundo equipo".

Las tensiones políticas entre Teherán y Washington obligaron a Irán a abandonar sus planes de establecer su base para el Mundial en Tucson, Arizona, y trasladarse a Tijuana poco antes del torneo.

Además, al equipo iraní solo se le permitió entrar en Estados Unidos un día antes de sus partidos. Las autoridades estadounidenses suavizaron posteriormente algunas restricciones, permitiendo a Irán viajar dos días antes de su último choque de la fase de grupos en Seattle, aunque el equipo seguía estando obligado a regresar a su base mexicana tras el encuentro.

"La verdadera acogida se basa en el respeto, la humanidad y la dignidad. Nunca olvidaremos la amabilidad de la gente de Tijuana", afirmó la selección en un mensaje publicado en el canal de WhatsApp del equipo.

"A partir de hoy, México siempre será para nosotros algo más que un país anfitrión; será nuestro segundo hogar y nuestro segundo equipo", agregó.

A principios del torneo, Irán dejó un mensaje en su vestuario del SoFi Stadium en el que también agradecía a Los Ángeles su hospitalidad tras haber acogido dos de sus partidos por el Grupo G.

Sin embargo, tanto el seleccionador Amir Ghalenoei como el capitán Mehdi Taremi criticaron públicamente las condiciones durante el torneo, afirmando que el equipo no había recibido el mismo trato que el resto de participantes. La declaración también planteó inquietudes sobre lo que Irán describió como una falta de equidad competitiva.

"Nos marchamos de este Mundial con orgullo, pero también con una pregunta fundamental: ¿compitieron realmente todos los equipos en igualdad de condiciones y con los mismos estándares profesionales?", afirmó la selección.

Irán no mencionó directamente a la FIFA, a los organizadores del torneo ni a las autoridades estadounidenses, pero se refirió a "una serie de decisiones, disposiciones logísticas y circunstancias que socavaron el sentido de la equidad".

En su último partido de la fase de grupos contra Egipto, se le negó el gol de la victoria en el tiempo de descuento por una ajustada decisión de fuera de juego, lo que le habría valido una plaza entre los 32 mejores.

"Para nosotros, el Fair Play no es un eslogan impreso en vallas publicitarias; es la propia identidad del fútbol. Sin embargo, este torneo nos ha recordado que sigue habiendo una distancia considerable entre las palabras inspiradoras y las acciones significativas", reza el comunicado. No obstante, Egipto también recibió elogios.

"Los Mundiales llegan a su fin. Los dirigentes cambian. Pero civilizaciones como las de Irán, Egipto y México -fundadas en la verdad, el respeto y la dignidad humana- perduran a lo largo de la historia", señaló el documento.