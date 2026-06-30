Marruecos: "Somos imparables si jugamos el fútbol que sabemos jugar"

Monterrey se convirtió en lugar prodigio para Marruecos. Por primera vez en su historia, clasificó a los octavos de final de una Copa del Mundo. Su último mejor resultado databa de 1986 cuando superaron la fase de grupos de ese torneo. El futbol da muchas vueltas.

Marruecos y Países Bajos decidieron poner dramatismo a la noche del lunes y llevaron el partido a los penaltis. Los marroquíes ganaron 3-2 en el estadio de Monterrey. La tanda de penales son una maldición para los neerlandeses, porque sus últimas tres eliminaciones mundialistas se han dado por esta vía.

Caso resuelto, Marruecos se abrió paso, un premio a la fortaleza mental del equipo, de acuerdo a palabras del entrenador Mohamed Ouahbi.

“Tenemos una selección fuerte a nivel mental, y creo que vamos a llegar muy lejos".

Ouahbi añadió que sus jugadores se vieron impulsados por el apoyo de los marroquíes, tanto en el estadio como desde sus hogares.

“Este equipo, y todas las selecciones juveniles de Marruecos, luchan por mucho más que el simple hecho de jugar al fútbol o ganar un partido. Saben que cuentan con el respaldo de millones y millones de personas. Jugamos cuando en Marruecos eran las dos de la madrugada y estamos seguros de que la mayoría de la gente se quedó despierta. Eso te da la energía necesaria para no rendirte, para seguir adelante y creer en ti mismo”, agregó.

El técnico, que llevó al éxito a la selección sub-20 de Marruecos antes de asumir el cargo en sustitución de Walid Regragui, confía en que su equipo puede vencer a Canadá en los octavos de final en Houston.

“Nadie puede detenernos si jugamos al fútbol que sabemos jugar. Pero nadie es invencible. Si hacemos las cosas mal, nos iremos a casa”.

Desde las gradas del estadio Monterrey, los fans mexicanos presentes no olvidan y le recordaron a Países Bajos un poco del karma: ‘no era penal’, aquella frase que se volvió tendencia en 2014 cuando la Naranja Mecánica echó al Tri en los octavos de final del Mundial de Brasil con una falta simulada por Arjen Robben.