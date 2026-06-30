Américo Villarreal presenta avances de Agenda 2030; Tamaulipas recibe reconocimiento internacional

⁠El estado presentó su Segundo Informe Subnacional Voluntario y se consolidó como una de las siete entidades del país que han realizado este ejercicio por segunda ocasión.

⁠CEPAL, PNUD, la Unión Europea y el Gobierno de México destacaron el compromiso de Tamaulipas con una política pública basada en el desarrollo sostenible, la inclusión y el humanismo.

Tampico, TAMPS.– Al presentar avances en el cumplimiento de objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible -en materias de desarrollo social, educación, salud, energía, medio ambiente y gobernanza- Tamaulipas recibió el respaldo del gobierno de México y el reconocimiento de organismos internacionales.

Ante representantes de organismos internacionales, autoridades federales, alcaldes, integrantes de la academia, del sector empresarial y de la sociedad civil, el gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó la presentación del Segundo Informe Subnacional Voluntario que reflejó los avances del estado en la Agenda 2030.

Durante la primera sesión ordinaria 2026 del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Tamaulipas, el mandatario destacó que Tamaulipas forma parte de las siete entidades del país que presentan por segunda ocasión un Informe Subnacional Voluntario, el cual consigna los avances y resultados para cumplir la meta de lograr un estado más justo, más humano, más próspero y sostenible.

Este informe concentra los avances y resultados alcanzados para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la Organización de las Naciones Unidas.

Ante las y los integrantes del Consejo Estatal, Villarreal Anaya señaló que este ejercicio refleja el compromiso permanente del estado por construir un modelo de desarrollo que combine crecimiento económico, bienestar social, protección ambiental y fortalecimiento institucional.

Como parte de los principales resultados, el gobernador destacó la histórica e inédita reducción de la pobreza multidimensional en un 42 por ciento y los esfuerzos encaminados a lograr la erradicación definitiva de la pobreza extrema en Tamaulipas.

Asimismo, Villarreal Anaya informó que la entidad alcanzó una tasa neta de escolarización en primaria de 92.8 por ciento y logró una conectividad digital del 100 por ciento en las escuelas rurales, fortaleciendo el acceso a la educación en todo el territorio estatal.

En materia de salud, el gobernador de Tamaulipas destacó la disminución significativa de la mortalidad materna y de las emergencias obstétricas, al pasar de 33 casos mensuales al inicio de la administración a 13 casos, como resultado del fortalecimiento de la atención médica.

Respecto al desarrollo energético, informó que se concretó la reclasificación tarifaria en cinco municipios y continúa el avance del programa de electrificación para alcanzar cobertura total en el estado.

Reconoció la participación coordinada de municipios, dependencias estatales, iniciativa privada, academia y organizaciones sociales para alcanzar estos resultados.

Por último, valoró que para estas metas se ha logrado contar con la participación de los municipios, dependencias de gobierno, sector privado, sociedad civil y academia.

“Estamos logrando la institucionalización de la Agenda 2030”, afirmó.

Los avances de Tamaulipas recibieron el respaldo de representantes de organismos internacionales que participaron en la sesión del Consejo Estatal.

Nahuel Odone, jefe de la Unidad de Comercio Internacional y Desarrollo Productivo de la CEPAL en México, agradeció que el Gobierno de Tamaulipas sea “cepalino”, es decir, estructuralista, humanista y latinoamericanista.

Por su parte, Ismael Ortiz Fernández, subsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, destacó el significado institucional de la presentación del Segundo Informe Subnacional Voluntario.

“Y hoy el Gobierno de Tamaulipas lo hace, y lo hace por segunda ocasión, y eso tiene un mérito importante porque la constancia es la prueba más sólida de un compromiso real”, expresó.

También el ministro consejero y jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en México, Estefan Acné, reconoció que el trabajo realizado por la entidad “ha sido ejemplar, para tener un estudio, un trabajo y un diagnóstico que es una excelente base para integrar toda la Agenda 2030 en los planes nacionales”.

A este reconocimiento se sumó Silvia Morimoto, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, quien afirmó que Tamaulipas está a la vanguardia y su trabajo refleja una visión de desarrollo alineada a los principios de la Agenda 2030, que son prosperidad, inclusión y sostenibilidad. ”¡Felicidades, Tamaulipas!”, expresó.

A nombre de Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Germán Ruiz Méndez, director general de Fomento y Desempeño Urbano Ambiental Sostenible, destacó que Tamaulipas ha demostrado que el desarrollo sostenible solamente será posible mediante alianzas sólidas y acciones concretas entre los tres órdenes de gobierno y los sectores presentes en este evento.

“Reiteramos el compromiso para seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sus municipios, con sus presidentas, presidentes municipales y con todos los sectores, convencidos de que la transición a un México con un medio ambiente sano es posible”, dijo.

Al dar la bienvenida al encuentro, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, aseguró que Tamaulipas ha dado un paso importante al incorporar la Agenda 2030 en sus instrumentos de planeación, convirtiéndola en un modelo de gobernanza que orienta las decisiones públicas.

“Ese es el legado que queremos construir: un Tamaulipas próspero, más justo, más competitivo y también más sostenible; un Tamaulipas donde el crecimiento económico vaya de la mano con el cuidado del medio ambiente, la inclusión social y la igualdad de oportunidades”, señaló.

Como parte de la sesión, las y los presidentes municipales de Tampico, Ciudad Madero, Altamira, Nuevo Laredo, Soto la Marina y Matamoros entregaron sus respectivos Informes Locales Voluntarios, fortaleciendo la participación de los gobiernos municipales en el cumplimiento de la Agenda 2030.

Durante la ceremonia también se entregó la carta de intención para la adquisición de 50 vehículos Olinia, proyecto de movilidad impulsado por el Gobierno de México. El documento fue recibido por Candi Ashanti Domínguez, representante de esta iniciativa, de manos del gobernador Américo Villarreal Anaya y del subsecretario de Transporte, Armando Núñez Montelongo.

Durante el evento, el gobernador Américo Villarreal y el subsecretario de Transporte, Armando Núñez Montelongo, entregaron la carta de intención para la adquisición de 50 vehículos Olinia, la cual fue recibida por Candi Ashanti Domínguez, representante de este innovador proyecto de movilidad del Gobierno Federal.