Mexicana Zucarmex construirá y operará terminal azucarera en el puerto de San Diego

La productora mexicana ⁠de azúcar Zucarmex cerró un acuerdo con el Puerto de ⁠San Diego, California, para ⁠construir y operar una instalación de importación y almacenamiento de azúcar cruda, según un comunicado de la administración portuaria.

La nueva instalación en San Diego tendrá capacidad para importar 280,000 toneladas métricas de azúcar cruda al año.

El proyecto incluirá la construcción de un almacén de 50,000 pies cuadrados en la Terminal Marítima de la Décima Avenida (TAMT, por sus siglas en inglés).

Zucarmex utilizará camiones eléctricos para transportar el azúcar ⁠descargada en la terminal.

El ⁠proyecto se ⁠produce en momentos en que ⁠productores estadounidenses se quejan del aumento de las importaciones de azúcar desde otros países, que según afirman deprimen los precios locales.

Zucarmex opera seis ingenios azucareros en México y una refinería ⁠de azúcar en San Diego.