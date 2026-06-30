Imparte Eufrosina Cruz conferencia magistral en Querétaro

La activista social y exlegisladora zapoteca Eufrosina Cruz Mendoza, presentó en la Conferencia Magistral “El Reto de Ser Mujer”, en las instalaciones del Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, del Municipio de Querétaro, administración encabezada por el presidente Felipe Fernando Macías Olvera.

Durante su participación, Eufrosina abordó temas relacionados con la participación femenina y los desafíos que enfrentan las mujeres en distintos ámbitos y sobre la importancia del liderazgo, la participación social y los derechos de las mujeres dentro de la sociedad.

Exhortó a reflexionar sobre la condición de las mujeres en los diferentes espacios ycompartió experiencias personales relacionadas con la participación pública y comunitaria que ha tenido a lo largo de su vida que le sirvieron para aspirar a mejores oportunidades.

Ahí, convocó a las mujeres a participar, involucrarse y tomar acción en las decisiones relacionadas a la política y en las distintas problemáticas sociales, para que ninguna mujer sea vulnerada bajo ninguna circunstancia.

Finalmente, agradeció la invitación por parte del presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, por brindar espacios de diálogo en los que puedan manifestar todas las ideas y en donde exista sororidad con las mujeres queretanas y de todo el país que ayuden en la reflexión social.