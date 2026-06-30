La UIF bloquea a 11 sujetos por estar vinculados con red de huachicol del CJNG

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó a 11 sujetos (dos personas físicas y nueve empresas) por presuntamente estar vinculados con una red dedicada al robo de hidrocarburos relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esto luego de que estos 11 sujetos fueran designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Una vez que los 11 sujetos fueron designados por la OFAC, la UIF realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, identificando posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero.

Además de los 11 sujetos designados por la OFAC, la UIF bloqueó a 9 personas adicionales, esto “con el propósito de proteger la integridad del sistema financiero nacional y restringir su utilización para actividades presuntamente vinculadas” con lavado de dinero.

De acuerdo con la información analizada, la red habría utilizado empresas vinculadas con los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones presuntamente relacionadas con el ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito.

“Asimismo, se identificaron posibles esquemas asociados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor”, informó la UIF a través de un comunicado.

La UIF destacó que las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras que brindan soporte económico a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburo.