La OFAC impone sanciones a 2 mexicanos y 9 empresas por red de robo de hidrocarburos ligada al CJNG

El gobierno estadounidense anunció este martes sanciones contra dos mexicanos y nueve empresas relacionadas con una red de robo de hidrocarburos en la frontera entre ambos países en beneficio del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Óscar Juraidini y J. Refugio Ruiz Villagómez, así como las empresas bajo su control, están acusados de contrabandear combustible por valor de "decenas de millones de dólares anualmente para el CJNG", explicó el comunicado de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

Esta serie de medidas "pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México están expandiéndose más allá del tráfico tradicional de drogas para generar ingresos para sus organizaciones criminales", explicó en el comunicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El tráfico de combustible o "huachicoleo", como se le conoce en México, se ha convertido en los últimos años en una actividad sofisticada y lucrativa para los cárteles.

Tras una alerta para el sector financiero estadounidense emitida en mayo de 2025, la OFAC recibió 160 reportes de actividades sospechosas por un valor de 7,000 millones de dólares "que circularon entre Estados Unidos y México y que a menudo involucraban a cárteles mexicanos, principalmente el CJNG".

México no tiene capacidad de refinación suficiente para el petróleo pesado que produce, lo que obliga a enviarlo al norte de la frontera para que sea procesado en instalaciones estadounidenses.

Ese crudo es transformado en gasolina, diésel o nafta. Estos derivados vuelven al país mediante transporte, una etapa que cárteles como el CJNG aprovechan para apropiarse del producto.

Con la colaboración de empresas estadounidenses, los contrabandistas se adueñan de la carga y emiten falsos certificados de importación.

"Reportes públicos indican que entre una cuarta y una tercera parte de todo el combustible que se vende en México podría ser ilícito", explica la nota informativa de la OFAC.

Las sanciones implican el decomiso de cualquier bien que puedan tener los acusados en Estados Unidos, y la prohibición de suministrarles algún tipo de servicio financiero o empresarial.