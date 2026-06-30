Honda y Nissan están por cerrar un acuerdo de cooperación para poder competir con las marcas chinas

El crecimiento de las marcas de autos chinas, respaldadas por su gobierno, se ha convertido en una amenaza para el resto de la industria. Ese contexto ha acelerado todo tipo de alianzas entre los fabricantes "tradicionales", y la próxima en concretarse sería precisamente la alianza Honda Nissan.

Según Nikkei Asia, durante la última junta anual con accionistas en Japón, el presidente de Honda, Toshihiro Mibe, señaló que el acuerdo con Nissan ya se encuentra en fases avanzadas de negociación, con varios puntos casi listos para anunciarse.

Se cree que el mensaje busca dar tranquilidad a los accionistas de Honda, ya que la marca reportó por primera vez en su historia una caída en sus ingresos.

El primer paso: compartir las ECU

Honda HR-V

El punto de partida de esta colaboración sería que ambas marcas compartan las mismas ECU, es decir, las unidades de control electrónico (las "computadoras" que gobiernan el funcionamiento del auto). Estos componentes se usarían tanto en modelos a combustión como en híbridos y eléctricos de Honda, Nissan e incluso Mitsubishi, que ya forma parte de una alianza con Nissan.

Los primeros autos que compartan estas unidades de control podrían llegar a las calles entre 2029 y 2030. Una vez que la mayoría de los productos usen la misma base electrónica, será mucho más sencillo compartir otros componentes, como trenes motrices, entre las tres marcas.

La delicada situación financiera de Nissan

Nissan Leaf 2026

Si bien el caso de Honda genera preocupación, la situación de Nissan es más grave: en su último año fiscal reportó una pérdida neta de 3,281 millones de dólares. El desplome se explica en buena parte por deterioros contables superiores a los 500,000 millones de yenes tras la revisión de sus activos productivos en Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Japón.

Una respuesta directa a los autos chinos

Esta alianza responde de forma directa a la amenaza que representan las marcas chinas para el resto del mundo. Su expansión ha avanzado a un ritmo muy acelerado, restando cuota de mercado a prácticamente todos los fabricantes en cada mercado al que llegan.

Con esta colaboración, tanto Nissan como Honda podrían recortar los tiempos de desarrollo de sus productos y reducir costos. Se espera que los primeros anuncios oficiales lleguen en cuestión de semanas.