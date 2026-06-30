Sube a 1,943 el balance de muertos por sismos en Venezuela

El balance de víctimas de los dos terremotos en Venezuela subió a 1,943 muertos y más de 10,500 heridos, indicaron este martes las autoridades.

El presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, dijo además en el parte oficial que hay 15,866 personas damnificadas por los sismos del 24 de junio.

"Hasta el día de hoy se contabilizan 1,943 personas fallecidas. Tenemos un número de heridos que llega a 10,571", indicó Rodríguez. El anterior balance del lunes era de 1,719 muertos.

En la zona cero de los sismos, en el estado de La Guaira, han sido rescatadas un total de 6,461 personas hasta este martes, la más reciente de ellas un niño de dos años en la madrugada, anunció Rodríguez.

La cifra de personas rescatadas con vida disminuye dramáticamente con el paso de los días.

De un saldo inicial de 2.407 rescatados en La Guaira en el primer día, se pasó a 345 en el cuarto día, cuatro en el quinto día y solo una persona este sexto día martes.

Según los cálculos oficiales, el día de los sismos había unas 30,000 personas en ese estado costero, entre las localidades de Catia La Mar y Caraballeda, de las cuales entre 13,400 y 13,500 lograron salir "por sus propios medios o ayudados por amigos y familiares".

"Podemos estar en una cifra de 19,861 personas que salvaron la vida en La Guaira", declaró Rodríguez.

El gobierno elude referirse a personas desaparecidas, pero según las cifras presentadas el martes hay un desfase de entre 7,000 y 10,000 personas que no figuran ni entre las que salvaron la vida en La Guaira ni entre los muertos reportados por los sismos.

Naciones Unidas estima que puede haber hasta 50,000 desaparecidos.

Hasta ahora, se han instalado 14 refugios en La Guaira y 55 más en Caracas u otros estados afectados, según el parte oficial.