BMW tiene nuevos empleados bastante peculiares: un equipo de robots humanoides

Los robots humanoides no son tan nuevos cómo muchos creen, algunos de ellos llevan ya varios años trabajando en ciertos ámbitos específicos. BMW en específico está usando estas soluciones en su planta de Spartanburg, Carolina del Sur, pero ahora reciben una nueva generación de estos mismos.

Figure 03 | BMW

El nombre del robot es Figure 03 y un escuadrón de estos mismos se encargará de algunas tareas de logística en la planta de Spartanburg. En específico tomarán componentes que lleguen en contenedores y los organizarán en los carritos de traslado que llevan cada pieza a sus respectivas estaciones de ensamblaje.

Este robot continúa el programa que BMW lanzó hace cerca de un año donde los robots Figure 02 trabajaron durante 11 meses en la nave de carrocerías para ayudar a producir cerca de 30,000 unidades de la X3.

Apoyo para los humanos, no reemplazo

Figure 03 | BMW

BMW menciona que este tipo de robots no están pensados en reemplazar a los humanos, más bien tomarán tareas monotonas, ergonómicamente demandantes o bien que representen riesgos altos para los trabajadores.