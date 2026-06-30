Ecuador presenta reclamo tras "serenata" de aficionados mexicanos en hotel de concentración

La Federación Ecuatoriana de Fútbol informó que presentó una queja formal por los hechos ocurridos durante la madrugada de este martes en las inmediaciones del hotel de concentración de la selección de Ecuador, donde aficionados mexicanos realizaron una "serenata" con bocinas, pirotecnia y cláxones previo al duelo de dieciseisavos del Mundial 2026 frente al Tri.

La FEF calificó lo ocurrido como una “acción alejada de los principios de juego limpio, equidad y unidad que debe representar una Copa del Mundo”.

“Sobre algunas acciones extra futbolísticas acontecidas en la previa al partido de dieciseisavos de final, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar”, se lee en un comunicado del máximo organismo ecuatoriano de fútbol.

La Federación Ecuatoriana hizo un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a este tipo de acontecimientos y adoptar medidas para proteger a sus jugadores, cuerpo técnico e hinchas antes del partido contra la Selección Mexicana.

“Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el fair play que dan sentido a una Copa del Mundo”, continuó la FEF.

“Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas”, concluyó el mensaje en la antesala del partido que se vivirá en el Estadio Ciudad de México este martes.

Según videos en redes sociales, aficionados con tambores, trompetas, bocinas, claxon de automóviles, y hasta música a todo volumen, protagonizaron una “serenata” en inmediaciones del hotel de concentración de la selección de Ecuador para que los jugadores no pudieran descansar previo a su juego de esta tarde.