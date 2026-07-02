España dominante y goleadora, eliminó a Austria

España dominó de principio a fin y arrolló a Austria 3-0. Es su primera victoria en una fase de eliminación directa mundialista en 16 años, desde la edición de 2010, en la que se proclamaron campeones. Fueron tres goles, pero la cuenta pudo ser mayor. ‘La Roja’ dominó la posesión en los primeros minutos del partido y la primera gran oportunidad llegó gracias a Marc Cucurella, pero su anotación fue anulada por una falta sobre el portero austriaco durante un saque de esquina.

Sin embargo, llegó el minuto predilecto. Al minuto 36, Mikel Oyarzabal culminó una jugada bien elaborada tras recibir la asistencia de Cucurella y puso la pizarra 1-0. El equipo de Luis de la Fuente estuvo a punto de ampliar su ventaja antes del descanso: Álex Baena estrelló un disparo en el travesaño y, poco después, Lamine Yamal remató al poste.

Pedro Porro anotó su primer gol internacional en la segunda mitad, y Cucurella volvió a conectar con Oyarzabal en el minuto 89 para sentenciar la victoria 3-0.

“La imagen del equipo es fantástica. Aún no estamos satisfechos. Vamos a por más”, dijo el entrenador Luis de la Fuente tras el partido.

El seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, coincidió con esta opinión, calificando a España como “posiblemente la próxima campeona del mundo” y señalando que su equipo se había enfrentado a “un rival de una categoría especial”.

Antes de que España se hiciera con el control del encuentro, el estadio SoFi ya transmitía la sensación de ser un escenario propio de La Roja. La asistencia oficial fue de 70,492 espectadores, mientras que los aficionados mexicanos también tuvieron una presencia notable, con camisetas verdes dispersas por el estadio, mientras que los seguidores austriacos eran escasos.

La oportunidad más clara de Austria llegó cuando Michael Gregoritsch estuvo a punto de rematar un centro frente a la portería, pero los austriacos terminaron el primer tiempo con solo dos disparos, ninguno de ellos a puerta.

El torneo de Austria llegó a su fin con un balance ofensivo muy pobre. España terminó con una ventaja en goles esperados y remates. Austria no puso a prueba a Unai Simón y terminó sin un solo tiro a puerta, mientras que España mantuvo su portería a cero por cuarta vez en este Mundial.

Sin embargo, incluso tras una de las actuaciones más completas de España en el torneo, el seleccionador De la Fuente insistió en que aún quedaba un nivel más por alcanzar.

“La satisfacción puede matarte. Tenemos que seguir mejorando”, dijo.