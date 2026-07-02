Cabo Verde: de novato a contendiente en la Copa del Mundo

Cada cuatro años, en el marco de la Copa del Mundo, aparecen historias exóticas que son catalogadas como sorpresas o ‘caballos negros’.

En Norteamérica 2026, ese papel es para Cabo Verde, un archipiélago de 10 islas ubicado al noroeste de África con alrededor de 550,000 habitantes.

“No tenemos miedo a nadie, vamos a jugar todos los partidos con agallas para mostrar al mundo nuestra identidad como equipo y país”, dijo su entrenador, Bubista, en entrevista con FIFA antes de encarar el Grupo H en el rol de principal víctima, frente a España, Uruguay y Arabia Saudita.

La cita de Bubista se hizo realidad. Cabo Verde finalizó invicto en fase de grupos (tres empates) y rápidamente se confirmó como sorpresa del Mundial, siendo el único debutante (junto a Uzbekistán, Jordania y Curazao) que avanzó a dieciseisavos de final.

Su rival en ronda de eliminación directa es Argentina, campeón defensor, pero después de lo visto principalmente ante España (0-0) y Uruguay (2-2) nadie se atreve a descartar a Cabo Verde.

“Argentina está jugando muy bien con Messi en plena forma, pero cuando no tienes nada que perder y estás disfrutando con un buen equipo, puedes jugar contra cualquiera”, enfatizó el exmundialista uruguayo Diego Forlán sobre el equipo debutante.

Forjando la historia

Como muchos países en África, Cabo Verde logró su independencia de Europa (Portugal) hace menos de un siglo. Su reconocimiento por FIFA también es relativamente reciente, por lo que jugó su primera eliminatoria mundialista apenas hacia Corea-Japón 2002.

Después de siete intentos, Cabo Verde consiguió el inédito boleto en 2026, luego de ser líder del Grupo D en África por encima de la histórica Camerún.

“El Mundial es una oportunidad increíble para nuestro pueblo y para el continente africano. Somos ejemplo de que los países pequeños también pueden lograr cosas importantes”, expresó Bubista, que dirige a Cabo Verde desde 2020.

Pedro Leitao Brito (nombre real) nació en Boa Vista en 1970, cuando Cabo Verde aún era colonia portuguesa. Jugaba como defensa y llegó a participar en clubes de España y Portugal, además de ser seleccionado por su país de 1989 a 2005.

No forjó su carrera de técnico en Europa, como otros a los que algunas selecciones africanas suelen recurrir. Bubista dirigió a cuatro equipos caboverdianos antes de tomar a su selección y el resto es historia, ya que antes del Mundial 2026 calificó a su país a dos Copas Africanas de Naciones.

Admite que siempre ha estado ligado al futbol, aunque sus recuerdos de infancia no tienen nada que ver con su presente.

“En mi pueblo, Povoacao Velha, sólo había un televisor y era muy difícil acceder a él. Recuerdo a Lothar Matthaus y (Diego) Maradona, por supuesto (…) El futbol lo llevo dentro desde muy pequeño, cuando mi madre nos hacía balones con calcetines”.

Cabo Verde junta historias de todo tipo. El defensa Roberto ‘Pico’ Lopes, por ejemplo, fue contactado por la Federación de Futbol de Cabo Verde (FCF) en Linkedin por sus raíces paternas, mientras que el portero Vozinha, héroe en el 0-0 contra España, tiene un profundo agradecimiento a sus abuelos por la crianza que le dieron durante el ejercicio militar de su padre y las largas jornadas laborales de su madre.

Todas esos relatos tendrán al menos un día más de ilusión en la Copa del Mundo cuando enfrenten a Argentina en dieciseisavos de final.

Valores dispersos

Cabo Verde fue la décima plantilla de menor valor entre los 48 participantes del Mundial 2026 con 54.5 millones de euros, según Transfermarkt.

Para dimensionar, España tiene un valor equivalente a 22 veces el de Cabo Verde, Uruguay a seis y Argentina a casi 15. De todos sus rivales en el Mundial, hasta ahora, sólo Arabia Saudita tenía menor cotización (40.6 millones).

Pero los caboverdianos no se dejan impresionar por eso. Por el contrario, ya aseguraron un premio de al menos 10.9 millones de euros de parte de FIFA por llegar a dieciseisavos.

“Cabo Verde es un equipo organizado y disciplinado. Veo sus caras y están todos muy contentos, tanto los jugadores como el entrenador. Eso es muy importante”, reconoció el exfutbolista búlgaro Hristo Stoichkov, figura del Mundial 1994.

El ‘cuento de hadas’ no emergió de la nada. La FCF lleva años de scouteo con jugadores de raíces caboverdianas en otros países y por ello 14 de los 26 convocados al Mundial nacieron fuera de su territorio.

Por otra parte, desde 2016, FIFA ha invertido más de 550 millones de euros en África mediante el programa FIFA Forward. Cabo Verde es parte de esa iniciativa y, con ello, ha recibido más de 15 canchas para desarrollo de talentos en su territorio.

Ahora es momento de disfrutar los resultados y sin poner excusas: “Para nosotros, es un enorme privilegio enfrentarnos al jugador que muchos consideran el mejor de todos los tiempos (Messi). ¿Será el número 10 contra nuestras 10 islas? Por supuesto, pero seguiremos jugando con carácter, disciplina y nuestra propia identidad”, exaltó Bubista previo al choque ante Argentina, que pocos hubieran imaginado antes de la Copa del Mundo.

Horario- dieciseisavos de final