El Mundial 2026 bate el récord de asistencia en la fase de grupos con 4.6 millones de espectadores

La fase de grupos del Mundial 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, batió el récord de asistencia con 4.6 millones de espectadores, llenando un 99.7% de las localidades disponibles y con una asistencia media de 64,508 espectadores por partido.

La FIFA, una vez finalizada esta primera fase, publicó las cifras más destacadas, con 1,248 jugadores en representación de 48 selecciones, de los cuales 999 participaron en esta fase de grupos. De los 32 combinados clasificados a los dieciseisavos, 13 pertenecen a la UEFA, 9 a la CAF, 5 a la CONMEBOL, 3 a la Concacaf y 2 a la AFC.

Nunca antes habían llegado más de dos selecciones africanas a la fase de eliminación directa de un Mundial. Solo en una ocasión, en 2014, ha habido tres representantes de Concacaf en los cruces, y este año Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Canadá, la RD del Congo, Costa de Marfil, Egipto y Sudáfrica se han clasificado por primera vez para las eliminatorias.

En total, se marcaron un total de 215 goles durante la fase de grupos -una media de 3 por partido-, lo que supone también un nuevo récord en el Mundial -por ejemplo, en Qatar 2022 se marcaron 172-. Francia, Alemania y los Países Bajos encabezan la clasificación de equipos más goleadores con 10 tantos cada uno.

A nivel estadístico, las selecciones completaron 68,162 pases durante la fase de grupos, con una media de 946.7 por partido. Y España lideró esta clasificación con 2,191 envíos, de los cuales 2,013 fueron correctos (91.8%).

Haití fue el equipo que más faltas cometió (55). Los árbitros mostraron una media de 2.5 tarjetas amarillas por partido, lo que suma un total de 180, siendo Paraguay el equipo que más recibió (8). También se mostraron 10 tarjetas rojas, incluidas 2 a Sudáfrica.

En cuanto a la asistencia a los estadios, 4 millones 644,549 personas acudieron a los partidos durante la fase de grupos, llenando un 99.7% de las localidades disponibles y registrando una asistencia media de 64,508 espectadores por encuentro.

Este dato supera el récord histórico de 3.5 millones establecido en el Mundial de Estados Unidos 1994. Además, se registró la mayor asistencia en un solo día de un torneo el 25 de junio, con 426,834 espectadores.

Finalmente, durante la fase de grupos, los aficionados compraron más de 2.8 millones de cervezas y 300,000 perritos calientes en los estadios, así como casi un millón de botellas de agua. Los platos más demandados variaron según los países anfitriones: la cerveza y las patatas fritas fueron las opciones más populares en Canadá; los perritos calientes, en Estados Unidos; y la pizza y las patatas fritas, en México.