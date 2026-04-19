Diablos triunfan en primera serie de LMB 2026

Los actuales bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), los Diablos Rojos del México, iniciaron la temporada 2026 con celebración, luego de quedarse con la serie inaugural contra los Piratas de Campeche por 2-1.

La serie se celebró del 16 al 18 de abril en el estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos, y tuvo una asistencia acumulada de 53,204 aficionados: 18,124 en el primer partido, 15,568 en el segundo y 19,512 en el tercero.

En el duelo inaugural, que al mismo tiempo representó el Opening Day de la LMB 2026, la novena escarlata se impuso 4-2 a los de Campeche.

El segundo partido también escribió una victoria local por 9-8, mientras que Piratas respondió en el tercero por 15-14 en extra innings (10 entradas), luego de un productor imparable de Terrin Vavra. No regresaron en blanco al sureste.

Fue una serie de altas expectativas, ya que Diablos y Piratas disputaron la final de la Zona Sur en la temporada 2025, siendo los de la Ciudad de México los que se impusieron después de seis partidos.

Cada uno de los 20 equipos que compiten en LMB tendrá 93 partidos en la temporada regular 2026, que concluirá el 6 de agosto para dar paso a los playoffs.

Diablos Rojos del México parte como el máximo favorito, no sólo por sus títulos en las Series del Rey 2024 y 2025, sino por mantener a varios elementos que han sido figuras en dichos años, como el dominicano Robinson Canó y el mánager estadounidense Lorenzo Bundy.

Después de esta tercia de partidos en la Ciudad de México, la novena escarlata tendrá tres series seguidas en condición de visitante.

Del 21 al 23 de abril, los bicampeones visitarán el estadio Kukulcán para enfrentar a Leones de Yucatán. Del viernes 24 al domingo 26 viajarán al estadio Finsus para jugar contra Conspiradores de Querétaro y cerrarán del martes 28 al jueves 30 en el estadio Cruz Azul Nelson Barrera para devolver la visita contra Piratas de Campeche.

Es decir, los máximos campeones en un siglo de historia de LMB (con 18 títulos) volverán a jugar en el conocido como ‘Diamante de Fuego’ hasta su quinta serie de la temporada, que será del viernes 1 al domingo 3 de mayo contra Guerreros de Oaxaca.

Diablos Rojos acumula cinco temporadas siendo el mejor equipo de temporada regular en la Zona Sur. La racha inició en 2021.

Piratas de Campeche, por su parte, jugará como local del miércoles 21 al viernes 23 de abril contra Tigres de Quintana Roo.

Seguirá como local del viernes 24 al domingo 26 contra Pericos de Puebla y culminará su calendario de nueve partidos en el estadio Cruz Azul Nelson Barrera con la mencionada cita ante Diablos Rojos del 28 al 30 del mismo mes.

Los Piratas forman parte del grupo de 33 equipos que, al menos una vez, se han adjudicado un título de LMB en la historia.

Sin embargo, tienen más de dos décadas de sequía, ya que sus títulos fueron en las temporadas 1983 y 2004. Fuera de ello, no han disputado otra Serie del Rey.