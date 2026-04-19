El patrimonio cultural, la otra víctima en Irán

Los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán no sólo se han cobrado víctimas civiles inocentes sino también elementos emblemáticos del patrimonio cultural iraní y algunos de ellos considerados patrimonio cultural de la humanidad.

Desde el 28 de febrero que comenzó la guerra, algunos sitios históricos y de valor cultural excepcional del país han sufrido daños de consideración, incluidos algunos de ellos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La cifra es imprecisa y varía de acuerdo con la fuente. Las autoridades iraníes, citadas por algunas agencias, afirman que más de 131 museos, edificios históricos y sitios culturales han sufrido daños parciales o totales. Informes independientes indican que al menos 56 sitios culturales han resultado dañados o destruidos y la Oficina de la UNESCO en París tiene reportados, "hasta el 8 de abrl", cinco inmuebles que integran la Lista de Patrimonio Mundial que han sido atacados, entre ellos "el Palacio de Golestán, el pabellón de Chehel Sotún del Jardín Persa, la Mezquita del Viernes en el sitio de Masjed-e Jāme’ de Isfahán, así como algunos edificios situados cerca de la zona de amortiguamiento de los sitios prehistóricos del valle de Khorramabad", confirmó a este diario un portavoz del organismo que solicitó reservar su identidad.

Mezquita del Viernes en Isfahán.Foto EE: Unesco

No obstante, la condena y la preocupación es unánime.

"Si bien la protección de la vida y la dignidad humanas debe ser siempre la prioridad en cualquier crisis, la protección de las personas está entrelazada con la protección de su patrimonio", afirmó en un comunicado, a finales de marzo, Peter Stone, presidente de Blue Shield International (Escudo Azul), una ONG internacional dedicada a la protección del patrimonio cultural mundial —material e inmaterial— frente a amenazas de conflictos armados, o catástrofes naturales.

"Atentar contra bienes culturales durante guerras no solo viola el derecho a la cultura, sino que vulnera la identidad y la dignidad de las personas", dijo Andrés Morales Arciniegas, representante de la UNESCO en México, a El Economista, en ocasión de la develación del Escudo Azul en el Museo Nacional de Antropología, a finales de marzo.

Explicó que de acuerdo con la Convención de La Haya de 1954, atacar bienes culturales en un conflicto bélico podría tipificarse como un "crimen de guerra", y agregó: "hoy vivimos situaciones de violencia, de conflictos, que desafortunadamente siguen afectando el patrimonio cultural, y eso tiene una afectación no solo en la violación a la convención de la UNESCO, sino sobre todo es atentar contra la memoria, contra la dignidad, es atentar contra la identidad de los pueblos que se ven reflejados en esos espacios culturales".

Vista aérea de la ciudad de Isfahán.Foto EE: Especial

Los sitios dañados

La República de Irán tiene 29 sitios inmuebles inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Destacan la plaza Meidan Emam (asiento de la Mezquita Real y el Palacio de Ali Qapu), en Isfahán; la Persépolis de Darío I (518 a.C.), en provincia de Fars; la Mezquita de los viernes en Isfahán, El mausoleo de Öldjeytü en Soltaniyeh, sitio arqueológico de Behistún, el bazar histórico de Tabriz, el Palacio de Golestán, en Teherán, el sitio arqueológico Shar-i-Sokhta, Ciudad histórica de Yazd, La red ferroviaria del Transiraní, Los caravasares persas (una ruta de posadas fortificadas de entre los siglos III al XVII, de las cuales 50 son Patrimonio Mundial), y los sitios prehistóricos del valle de Khorramabad, un conjunto de cuevas y abrigos rocosos que guardan evidenciasa de ocupación humana desde hace 63,000 años, inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial apenas en 2025.

Sitios prehistóricos del valle de Khorramabad.Foto EE: Unesco

De todos ellos, distintas fuentes alternas a la UNESCO, como DW y el medio argentino Data Urgente, han confirmado ataques a sitios culturales asentados principalmente en Teherán, la capital irání, y en la ciudad de Isfahán, por ejemplo al Palacio Chehel Sotoun, del siglo XVII, en el Jardín Persa, en Isfahán; el Palacio de Golestán (actualmente museo) sufrió daños tras un ataque con misiles el 2 de marzo contra la cercana plaza Arag; el Palacio Ali Qapu, en Isfahán, del que se han reportado "ventanas y puertas rotas, así como azulejos desprendidos".

Además, el Bagh-e Fin o Jardín Fin es un histórico jardín persa ubicado en Kashan, construido alrededor de 1590; la Ciudadela Falak ol Aflak, o castillo Shapur Khast, construido en el siglo III, situado en la zona de amortiguamiento de Khorramabad, uno de los edificios confirmados por la UNESCO, pero del que no dio detalle; según informes, varios edificios y oficinas dentro del perímetro del castillo fueron alcanzados por un ataque, incluidos los museos de arqueología y antropología de la ciudadela, aunque la estructura principal de la fortaleza permanece intacta.

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Palacio Verde en el Complejo de Saadabad, Teherán.Foto EE: HispanTV

Crímenes de guerra

A esta lista se suman algunos no innmuebles no inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO pero son de relevancia local, como el complejo de Saadabad, una antigua residencia real en Teherán, asiento del Palacio Verde y el Palacio Blanco, hoy museos y el Rashk-e Jenan, un sitio que albergaba el Palacio del gobernador de Isfahán, que data de la era safávida (siglos XVI y XVII), atacado en marzo por la Fuerza Aérea de Israel.

"Atentar contra un museo puede ser considerado un crimen de guerra, entonces tiene una connotación jurídica internacional de importancia, y eso es relevante, pero sobre todo lo más importante es que eso tiene una afectación en la gente, en lo que implica para la gente sus lugares, los museos son espacios de recordación, de memoria, de identidad, de educación, entonces afectarlos tiene una implicación muy grave para el tejido social, para la construcción de ciudadanía", declara el presentante de la UNESCO, Andrés Morales, al ser cuestionado por la repercusión de estos ataques.

Andrés Morales, representante de la Unesco en México.Foto EE: Eric Lugo

El Escudo Azul

Si bien hay acuerdos y mecanismos internacionales que pretenden salvaguardar estos bienes, como el Escudo Azul, que es un emblema creado durante la Convención de La Haya de 1954 para proteger los bienes culturales durante los conflictos armados o catástrofes naturales o provocadas (que se coloca en un lugar visible tanto desde tierra como desde el aire) , el portavoz de la UNESCO en París aclara que "la inscripción (de un Bien) en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO no conlleva protección en caso de conflicto armado. Dicha protección está prevista por la Convención de La Haya de 1954 y sus dos protocolos (1954 y 1999) que se aplican a todos los bienes culturales reconocidos en inventarios nacionales, independientemente de sus estatus como Patrimonio Mundial. La Convención de la Haya de 1954 prohíbe el uso de bienes culturales, de sus entornos inmediatos y de los medios destinados a su protección para fines que puedan exponerlos a destrucción o deterioro".

"Dada la rápida evolución de la situación y la intensidad de las operaciones militares en curso en varias partes de la región, la UNESCO continúa recopilando y verificando información y necesitará más tiempo para ofrecer una evaluación completa y debidamente validada", añade la fuente.

"Por ejemplo, con respecto a los informes sobre daños en el Palacio de Chehel Sotún, que forma parte del sitio componente del “Jardín Persa” en Isfahán, si el Estado Parte u otra entidad presentara una solicitud oficial para poner en marcha un mecanismo de seguimiento ad hoc en virtud del Segundo Protocolo de 1999 de la Convención de La Haya de 1954, el Comité para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado evaluaría el estado de protección de este bien conforme a las disposiciones pertinentes de dichos tratados internacionales".

Palacio de Chehel Sotún.Foto EE: Especial

Por su parte, el representante de la UNESCO en México, sostiene que el escudo lo que busca es precisamente dar esa visibilidad a ese Bien que está en riesgo o en peligro. "Es como una manera de protegerlos, de blindarlos, de decir que en la guerra no todo vale, que en la guerra no se vale bombardear museos, no se vale bombardear zonas arqueológicas que tienen un valor patrimonial".

El director general de Preservación, Restauración y Conservación del Patrimonio Cultural de Irán, Mohsen Tousi, (citado por Data Urgente) informó que hasta el mes de marzo se habían instalado sistemas de protección "Escudo Azul" en más de 120 museos y varios edificios históricos en todo el país.

"Según datos recopilados por funcionarios provinciales, el símbolo se ha colocado en más de 120 museos y varios sitios históricos en todo el país, incluidos Kerman, Lorestan, Fars, Mazandaran, Hamedan, Azerbaiyán Oriental y Ardebil", señaló.

"Una vez más, la UNESCO pide a todas las partes que garanticen la protección de los sitios culturales y del patrimonio, y recordamos a dichas partes sus obligaciones en virtud de la Convención de 1972 relativa a la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, así como la anteriormente mencionada Convención de La Haya de 1954 y sus dos protocolos, dentro del marco más amplio del derecho internacional humanitario", concluye el vocero de la UNESCO.

francisco.deanda@eleconomista.mx