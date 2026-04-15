Regresa LMB: tricampeonato o fin de una dinastía

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) está de vuelta para iniciar un nuevo centenario de vida. El primero se cumplió en 2025 y este 2026, a partir del 16 de abril, se celebrará la temporada 101 del circuito nacional de verano.

La narrativa que impera en 2026 tiene dos matices: ver si Diablos Rojos del México es capaz de conquistar un tercer título consecutivo o si será el fin de su dinastía.

“Vamos por el tercer campeonato. No es fácil, sabemos que en la historia de la liga sólo ha pasado una vez y yo sé que los otros equipos se están reforzando para parar a los Diablos Rojos”, mencionó el mánager de los pingos, Lorenzo Bundy.

El único tricampeonato de LMB, al que hace alusión Bundy, es el de Sultanes de Monterrey. Conquistó los títulos de 1947 y 1948 bajo el nombre de Industriales, mientras que la corona de 1949 fue con el nombre que persiste hasta la actualidad.

Los Diablos Rojos suman cuatro bicampeonatos de LMB en su historia: el primero fue entre 1973 y 1974, luego entre 1987 y 1988, después entre 2002 y 2003, para dar paso al más reciente entre 2024 y 2025, con Series del Rey perfectas.

En la de 2024, se impusieron 4-0 a Sultanes de Monterrey y en la de 2025 a Charros de Jalisco. Ambas con pilares que aún son parte del róster, empezando por Lorenzo Bundy y con peloteros como Robinson Canó.

Gracias a ese título en 2025, los Diablos Rojos recibieron la encomienda de inaugurar la temporada 2026 en su casa, el estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.

La serie inaugural será contra Piratas de Campeche, con el tradicional canto del playball estipulado este jueves 16 de abril a las 19:00 horas, después de una ceremonia de festejos e himno nacional.

El inmueble tiene capacidad para más de 20,000 espectadores y se ha convertido en referente de este deporte no sólo en México, ya que también en 2025 y 2026 fue sede de la recién creada Baseball Champions League (BCL) Americas.

A nivel general, los Diablos Rojos del México intentarán ganar su título 19 en LMB, lo que extendería aún más su distancia respecto a los 12 de Tigres de Quintana Roo como su más cercano perseguidor.

“Me siento muy bien con mi róster, me gusta mucho mi equipo. El año pasado me sentía diferente del equipo de 2024 y ahora también, pero no es que me sienta mal, sino al contrario. Obviamente siempre la palabra clave para mí es la salud del equipo”, destacó Lorenzo Bundy.

Diablos Rojos registró 15 altas en su róster para esta temporada: Maikel Franco, Jon Singleton, Luis Avilés, Franklin Barreto, Bryan González, Yoshinobu Hoshina, James Kaprielian, Shane Greene, Humberto Castellanos, Luis Castillo, Miguel Yajure, Damián Mendoza, Víctor González, Adrián Martínez y Andrew Marrero.

Competencia abierta

La temporada 2026 de LMB contará con 20 equipos, como ha ocurrido desde hace dos años. Las más recientes incorporaciones fueron las de Conspiradores de Querétaro en 2023 y Dorados de Chihuahua en 2024.

La temporada anterior el campeón de la Zona Norte fue Charros de Jalisco, luego de superar 4-1 a Sultanes de Monterrey. La novena tapatía luce fuerte para este 2026 bajo la dirección del mánager Benjamín Gil y también porque en febrero fue campeón de la Serie del Caribe.

En la Zona Sur el campeón fue Diablos Rojos, que luego se impuso en la Serie del Rey. No obstante, el subcampeón fue Piratas de Campeche, protagonizando una de las sorpresas de la liga.

Pericos de Puebla fue el último campeón antes de la dinastía de Diablos Rojos. Conquistó la temporada 2023, mientras que un año antes el título fue para Leones de Yucatán.

La Zona Norte no tiene un campeón de LMB desde 2021, cuando Toros de Tijuana se impuso precisamente a Leones en una reñida Serie del Rey a siete partidos.

Partido inaugural LMB 2026