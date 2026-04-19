​Ricardo Gallardo amplía la red carretera en el Altiplano

El Gobierno Estatal de San Luis Potosí refuerza la movilidad en las cuatro regiones del Estado con más obras modernas y seguras.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, anunció que, próximamente, entregará carreteras en Villa de Ramos y Santo Domingo, fortaleciendo sin límites la infraestructura carretera en la región del Altiplano como parte de su estrategia integral para impulsar el desarrollo económico y social de esta zona del Estado.

En el cambio que se vive y se siente, el Gobernador Ricardo Gallardo afirmó que estas acciones forman parte del compromiso de su administración por mejorar la conectividad y garantizar traslados más seguros, eficientes y dignos que beneficiarán directamente a transportistas, trabajadores, visitantes y familias de diversas comunidades, facilitando el acceso a servicios, mercados y oportunidades laborales.

El Gobernador del Estado destacó que la ampliación y modernización de la red carretera en el Altiplano no solo mejora la calidad de vida de las y los potosinos, sino que también detona el crecimiento económico regional. Al contar con vías de comunicación más eficientes, se fortalecen las actividades productivas, se promueve el turismo y se generan condiciones favorables para la atracción de inversiones.

De igual forma, resaltó que el fortalecimiento de la infraestructura carretera posiciona a San Luis Potosí como una entidad con alto dinamismo industrial, al facilitar los traslados y hacer más eficientes los tiempos de entrega de mercancías, materia prima y productos terminados. Esta mejora logística contribuye a elevar la competitividad potosina en el ámbito nacional e internacional.

Finalmente, Ricardo Gallardo Cardona reiteró su compromiso de continuar impulsando obras que transformen las condiciones de vida en todas las regiones del Estado, con especial atención en aquellas zonas que históricamente habían permanecido rezagadas, consolidando así un desarrollo equilibrado, incluyente y sostenible para San Luis Potosí.