Waller, de la Fed, afirma que aún es posible ver recortes de tasas este año

Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal (Fed), afirmó el viernes que, aunque es probable que la guerra entre Estados Unidos (EU) e Israel contra Irán impulse la inflación a corto plazo, un rápido fin del conflicto dejaría abierta la posibilidad de recortar las tasas de interés a finales de este año.

Si la guerra se resuelve pronto, “veo un escenario en el que la inflación subyacente seguiría avanzando hacia 2.0%, lo que me lleva a ser cauteloso respecto a los recortes de tasas ahora y a inclinarme más por los recortes para apoyar el mercado laboral a finales de este año, cuando las perspectivas sean más estables”, declaró Waller antes de una reunión en la Universidad de Auburn.

Si eso no ocurre, la situación se complicará, advirtió el responsable.

“Cuanto más tiempo se mantengan elevados los precios de la energía y se mantengan las restricciones en el estrecho (de Ormuz), mayores serán las posibilidades de que la inflación se arraigue en una amplia variedad de bienes y servicios, de que empiecen a surgir diversos efectos en la cadena de suministro y de que la actividad real y el empleo comiencen a ralentizarse”, afirmó Waller.

Es probable que las declaraciones de Waller sean las últimas de un responsable de la Fed sobre política monetaria antes de que los funcionarios entren en el periodo de silencio previo a la reunión del 28 y 29 de abril, en la que se espera que mantengan las tasas sin cambios.

Fed: entre inflación y empleo

Si la elevada inflación y la débil creación de empleo llegaran a definir la economía, “tendré que sopesar los riesgos para ambos aspectos del doble mandato de la Fed a fin de determinar la trayectoria adecuada de la política monetaria, y eso podría significar mantener la tasa de interés oficial en el rango objetivo actual si los riesgos para la inflación superan a los del mercado laboral”, afirmó el responsable.

Waller señaló la considerable incertidumbre en torno a lo que está sucediendo en este momento y señaló que a la Fed le resulta cada vez más difícil ignorar lo que normalmente serían perturbaciones transitorias para la economía. “Ante una sucesión de perturbaciones, los responsables de la política monetaria deben estar más atentos”, afirmó Waller, y añadió: “Esto se debe a que, si las perturbaciones se suceden una tras otra, mantendrán la inflación elevada durante bastante tiempo”.

A corto plazo, Waller afirmó que espera que el índice general de precios del gasto en consumo personal alcance 3.5% en marzo, muy por encima del objetivo de 2.0% de la Fed.

También señaló que los cambios en el mercado laboral implican que el nivel de creación de empleo necesario para mantener estable la tasa de desempleo se sitúa ahora en torno al cero, lo que significa que la pérdida de puestos de trabajo en un mes determinado no tiene por qué indicar necesariamente una recesión.