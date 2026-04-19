Mueren 4 funcionarios antidrogas en accidente en México; 2 eran estadounidenses

Dos miembros de la Embajada de Estados Unidos y dos funcionarios mexicanos murieron en un accidente automovilístico en el norte de México cuando regresaban de una operación contra el narcotráfico, informaron el domingo autoridades estatales.

Los funcionarios mexicanos y estadounidenses habían participado el viernes y el sábado en el hallazgo y destrucción de seis laboratorios clandestinos de fabricación de drogas sintéticas en Morelos, un municipio del estado de Chihuahua, informó la fiscalía local.

De acuerdo con el fiscal de Chihuahua, César Jauregui, el accidente ocurrió en la madrugada cuando las víctimas encabezaban un convoy de cinco autos oficiales.

"Parece ser que derrapó en alguna zona y se cayó por un barranco estallando la camioneta", indicó Jauregui, en una conferencia de prensa.

El fiscal señaló que los dos "oficiales instructores" de la embajada de los Estados Unidos "se encontraban haciendo labores de entrenamiento", en el marco del intercambio entre autoridades de los dos países.

El embajador estadounidense, Ronald Johnson, lamentó la muerte de estos funcionarios.

"Honramos su dedicación y sus incansables esfuerzos por enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo", dijo en su cuenta de X.

"Esta tragedia es un recordatorio solemne de los riesgos que enfrentan esos funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger nuestras comunidades", agregó.

Los agentes participaron en un amplio operativo con militares mexicanos en el que localizaron y destruyeron seis laboratorios clandestinos, así como un campamento.

El fiscal estatal calificó este operativo como "uno de los más grandes hallados en el país" de producción de drogas químicas.

"Eran instalaciones muy elaboradas, con sofisticación técnica" y su hallazgo fue resultado de tres meses de investigación, indicó.

Este operativo se da en medio de fuertes presiones del gobierno de Estados Unidos al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para detener el trasiego de drogas.

En marzo, el gobierno mexicano anunció el decomiso de dos toneladas de cocaína frente a las costas del puerto de Acapulco, en el océano Pacífico.

Trump firmó en diciembre del año pasado un decreto que clasifica al fentanilo como un "arma de destrucción masiva".