Jon Rahm: “la victoria es la victoria, sea en liderato o no”

Jon Rahm saborea las victorias de la misma manera, ya sea en Chapultepec, en Mayakoba o Hong Kong.

“La victoria es la victoria”, subraya varias veces, después de levantar su trofeo en el campo de Golf Chapultepec. Es su segundo triunfo de la temporada 2026, a la que le restan siete fechas. De México, LIV Golf vuela rumbo al Trump National Golf Club, Washington.

'Rambo' dice que el ambiente influye en la victoria, porque cuando las rondas van mal, los fans incentivan. Sin embargo, él tuvo un fin de semana redondo. Jon se confirma a sí mismo como favorito en México, incluso, menciona que en la ronda 1, le tocó salir en el mismo grupo que el mexicano Abraham Ancer y se sintió igual de apoyado por los fans.

TORNEO DE GOLF, LIV GOLF 2026.Foto EE: Hugo Salazar

--Es la quinta vez en su trayectoria en LIV Golf que comenzó la ronda final como líder. ¿Las victorias las saboreas más así o cuando vienen de una remontada?

“Se saborea igual, la victoria es la victoria. Todos queremos esos momentos, de ver cúanto falta para ganar, pero como competidor quieres llegar a esos últimos hoyos, con una ventaja y disfrutar de ellos al final y ganar sin estrés, ¿no? Yo diría que todas las victorias son “iguales”, respondió a El Economista.

Rahm comenzó la ronda final (domingo) liderando la clasificación y mantuvo el dominio todo el día. El capitán de Legion XIII cerró con una ronda de 64 golpes (-7) finalizando con un total de 21 bajo par. No quedaron dudas de su victoria contundente por seis golpes en LIV Golf Ciudad de México. Durante la semana, Rahm firmó cuatro rondas por debajo de los 70 golpes y se distanció progresivamente del resto de los competidores. Ese es ‘Rambo’, el jugador que aterrizó en México, desde el vuelo del Masters de Augusta, el Major que ya ganó en el 2023.

TORNEO DE GOLF, LIV GOLF 2026.Foto EE: Hugo Salazar

Detrás de Rahm, completaron el podio David Puig (segundo en solitario con 15 bajo par tras una ronda final de 66 golpes (-5). En tercer sitio, quedó Josele Ballester, uno de los jugadores más consistentes, liderando la clasificación en golpes ganados desde el tee, con una ronda final de 67 golpes con 14 bajo par.

Rahm gana 4 millones de dólares por su victoria en la Ciudad de México. Además, ganó su equipo, Legion XIII, repartiéndose otros 3 millones en premios.

En la clasificación general, Jon suma 779 puntos, Bryson DeChambeau (Crushers GC) 476.90 y Thomas Detry (4Aces GC) 251.90 puntos.

marisol.rojas@eleconomista.mx