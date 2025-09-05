Daniel Ricciardo confirma su retiro como piloto y se convertirá en embajador de Ford

El australiano Daniel Ricciardo dijo que sus días como piloto habían terminado tras anunciar el viernes su nuevo papel de embajador del automovilismo con Ford.

Ford será socio de motores a partir de la próxima temporada de Red Bull, el antiguo equipo de Ricciardo en la Fórmula Uno y con el que consiguió siete de sus ocho victorias en la categoría.

El piloto de 36 años corrió por última vez en 2024 para el equipo propiedad de Red Bull que ahora es Racing Bulls.

"Aunque mis días de piloto han quedado atrás, mi amor por cualquier cosa que tenga ruedas se mantiene y por eso estoy orgulloso de asociarme con Ford para convertirme en Embajador Global de Ford Racing", escribió en una publicación del blog de Ford Racing.

El anuncio coincidió con el Gran Premio de Italia en Monza, una carrera que Ricciardo ganó para McLaren en 2021.