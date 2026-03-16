¿Un Mar-a-Lago en Irán?

Shapur Bajtiar haría las veces de Delcy Rodríguez en el Irán del sha Mohamed Reza Pahlavi. Enero de 1979.

Estados Unidos trató de enfocar el lente en su figura, pero lo que ocurrió es que les apareció un religioso sanguinario, peor que Nicolás Maduro, el ayatolá Jomeini, y desde que aterrizó el Air France que lo llevó a Irán el 1 de febrero de 1979, Bajtiar se desvaneció.

Washington erró en sus cálculos de prospectiva.

La Agencia de Seguridad Nacional teorizó que el ayatolá “podría ser mucho más moderado y estar más occidentalizado de lo que parecía”. (Rey de reyes, Scott Anderson. Ediciones Península).

El embajador de Estados Unidos en Teherán William Sullivan sugirió que el ayatolá podría asumir un papel “a lo Gandhi” en el Irán del futuro.

El general estadounidense Dutch Huyer, comisionado para contener los apetitos golpistas del ejército iraní, no confiaba en Bajtiar, pero tampoco en Sullivan.

Zbognirew Brzezinski, asesor de Seguridad Nacional del presidente Carter, discrepaba de las opiniones de Sullivan.

Un análisis de la CIA revelaba que el poder del sha sobre Irán era tan contundente que seguiría gobernando el país durante muchos años.

¿Quién decía la verdad si entre ellos no confiaban?

Existía un plan B. Si Bajtiar no lograba el respeto de los militares, Washington estaría dispuesto a que estos dieran un golpe.

El miedo que existía en el Pentágono era que los comunistas tomaran el poder. Cuando se lo contaron a Ebrahim Yazdi, mano derecha del ayatolá Jomeini, sonrió y se percató que Estados Unidos no conocía las tripas de lo que sería la revolución islámica.

Las secuelas de la crisis terminaron por derribar al presidente Jimmy Carter.

Marzo 2026. ¿Quién es el Shapur Bajtiar de Donald Trump y Benjamin Netanyahu? ¿En dónde están los reportes de la CIA y del Departamento de Estado que tuvieron que clarificar la decisión del presidente Trump de lanzar un ataque en contra del ayatolá Jamenei?

Irán podría dejar cojo a Trump antes de las elecciones de noviembre porque nunca tuvo objetivos claros del ataque del 28 de febrero. Los objetivos eran del primer ministro de Israel.

En enero monarcas del Golfo Pérsico firmaron la Junta de la Paz en Washington, previo pago de mil millones de dólares, y un mes después recibieron misiles proyectados contra sus estados.

En las finanzas de las familias Trump y Kushner los verdaderos aliados son Dubái, Abu Dabi, Doha, Riad y Yedda.

Los hermanos Rodríguez agradecen a Trump por negarle su apoyo a María Corina Machado.

¡No es la democracia, estúpido!

Es la monarquía en la Casa Blanca.