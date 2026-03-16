IP de México y EU pugnarán por quitar arancel automotor

La industria automotriz de México y Estados Unidos se encuentran alineadas para que el gobierno estadounidense retire el arancel del 25% a las exportaciones y se genere certidumbre, pues advierten, aún si se lograra un buen acuerdo del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T MEC), la regla 232 anularía los beneficios.

Este martes que inicia formalmente la negociación para la revisión del T-MEC, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Rogelio Garza sostuvo que la medida 232 es considerada como el “peor escenario para México si se mantiene sin cambios”, ya que perjudica gravemente a la industria automotriz y resta certidumbre de inversión.

“La petición del sector es su retiro (de la 232); se evalúan posibles soluciones intermedias sino se logra una eliminación total inmediata”, comentó, pero “eso no es lo viable”.

En entrevista, el presidente de las empresas automotrices que operan en México, desde las gigantes estadounidenses, las japonesas y europeas, dijo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el equipo mexicano están consciente de que la medida 232 (que impone aranceles a la exportación de autos mexicanos a territorio estadounidense) debe ser eliminada antes de que se negocie para lograr certeza a futuro.

“De nada nos va a servir poder llegar a un buen acuerdo (del T-MEC) si hay una medida 232 que nos impacte. Eso lo sabe perfectamente el secretario de Economía, lo sabe Luis Rosendo (subsecretario de Comercio Exterior), se está trabajando en eso”, argumentó.

El presidente de la AMIA explicó que México se encuentra en desventaja frente a países como Japón o Corea, con quienes Estados Unidos tienen acuerdos de exportar autos en un arancel del 15%, cuando México tiene el 25% y al descontar el contenido regional podría ser igual el pago a dichos países.

“Europa, Japón y Corea tienen un acuerdo del 15% arancelario con Estados Unidos. Nosotros tenemos 25 y puedes descontar el contenido americano. Pero ahí sí puede haber un momento que, en lugar de mandarlo de México, las japonesas digan "Oye, mejor lo mando de Japón”, porque allá lo mando con 15% solo. Debemos tener mucha perspicacia para poder tener un acuerdo bueno, que nos permita seguir siendo como país competitivo frente a otras regiones del mundo, que es lo que queremos”, expuso.

El dirigente de las empresas fabricantes de autos en México comentó: “Eso no nos da ninguna certidumbre de inversión y que prácticamente la industria está a la expectativa de qué es lo que va a suceder con la revisión completa. Cuando hablo de la visión completa me refiero a la revisión del T-MEC y la medida 232, porque esa no está dentro del T-MEC, es una medida externa”.

Para la industria automotriz hay dos temas prioritarios: la revisión del Tratado y la verificación de la 232 para su retiro, “ya que es una medida que nos tiene impactados de manera muy significativa a todos los miembros de la AMIA”, sostuvo.

Resaltó que el sector de EU y México, “estamos alineados en que queremos que la industria no tenga arancel, que sigamos teniendo el acceso al mercado porque somos la misma industria”.