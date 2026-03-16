Cuba abre su economía a exiliados

La Habana/Washington. Cuba tiene previsto permitir que sus ciudadanos que residen en el extranjero, incluidos los que viven en Estados Unidos, inviertan y sean propietarios de negocios en la isla, declaró el vice primer ministro del país a NBC News, un cambio de política que denota flexibilidad apenas unos días después de que Cuba reconoció que se habían iniciado conversaciones con el Gobierno de Donald Trump.

Oscar Pérez-Oliva Fraga, que también dirige el Ministerio de Comercio Exterior, dijo a NBC en una entrevista emitida ayer que Cuba estaba “abierta a mantener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses”, así como a establecer una relación comercial “con los cubanos que residen en Estados Unidos y sus descendientes”.

La cuestión de permitir a los emigrantes invertir en negocios de la isla es delicada para el Gobierno comunista de La Habana, que desde hace tiempo mira con recelo a un sector a menudo hostil de la comunidad del exilio.

A los cubanos que residen en la isla se les permite abrir y gestionar negocios privados desde 2021, pero los nacionales que visitan la isla quedaban excluidos.

Más de un millón de cubanos han emigrado de la isla desde 2021.

Pérez-Oliva explicó que los emigrados “podrán asociarse con una entidad pública o privada” ya existente en la isla, o crear la propia privada, y que para ello “no existe ninguna limitación”. Es decir, cubanos en el exilio podrán ser dueños de empresas establecidas en la isla.

Los cubanos exiliados podrán abrir cuentas bancarias en la isla y podrán asociarse con empresas privadas cubanas.

Protectorado

El gobierno estadounidense de Donald Trump presiona para que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, abandone el poder en el marco de las negociaciones que sostienen ambos países, informó el lunes el diario The New York Times.

“Según estas fuentes, los estadounidenses han hecho saber a los negociadores cubanos que el presidente debe irse, pero dejan en manos de los cubanos la decisión sobre la continuación de los acontecimientos”, señala el diario neoyorquino, que cita cuatro fuentes.

Donald Trump declaró que espera “tener el honor de tomar Cuba” durante su segundo mandato.

“Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera”, dijo a periodistas Trump en el Despacho Oval. “Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera”, añadió.

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