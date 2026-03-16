Milei amarra 16,150 millones de dólares en inversión tras la Argentina Week

La Argentina Week no solo fue un evento para reunir a los grandes empresarios en lujosos barrios de Nueva York, sino que también, según reportó Manuel Adorni, el jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei, el país reunió más de 16,150 millones de dólares en inversiones, las cuales, estarían principalmente enfocadas en empresas locales.

De acuerdo con información entregada por el embajador de Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford, el encuentro, realizado entre el 9 y el 12 de marzo con el apoyo de JP Morgan y Bank of America, logró juntar más de 410 inversores; 210 empresas, entre bancos, fondos y startups; 128 CEOs; 42 fundadores de empresas y 26 presidentes de firmas. Asimismo, se sumaron 11 gobernadores argentinos y hubo al menos 60 reuniones bilaterales con altos inversores.

El diplomático, sumó a esos datos una frase del ministro de Economía, Luis Caputo, quien dijo que el evento significó una reinserción del país trasandino a la economía internacional. “Argentina no solamente volvió al radar global de inversiones sino que hay un interés sin precedentes”, afirmó el Secretario de Estado.

Energía, minería e industria

Dentro de las principales inversiones, está el anuncio de la inversión a la empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS) por 3,000 millones de dólares. Esta inyección tendría como función la industrialización de líquidos de gas natural que se producen en Vaca Muerta, tales como etano, propano y butano, además del isobutano y la gasolina natural.

El proyecto, que durará aproximadamente 45 meses, contempla nuevas instalaciones de procesamiento de gas en Neuquén y un poliducto entre esa ciudad y la municipalidad de Bahía Blanca, donde se prevé la construcción de una planta de fraccionamiento y almacenamiento de productos, sumado a una terminal de exportación.

Sin embargo, el gigante argentino Mercado Libre, no se quedó atrás y presentó su plan de negocios 2026. Este proyecto, avaluado en 3,400 millones de dólares, creará más de 1.900 empleos nuevos. La inversión, se dará con el fin de hacer crecer, ampliar y gestionar el negocio, dijo el CEO de la empresa, Ariel Szarfsztejn.

Pampa Energía también tomó protagonismo en la escena de inversiones y es que durante el primer día de la Argentina Week, Caputo dijo por medio de la red social X, que la empresa solicitó unirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), particularmente para el yacimiento Rincón de Aranda. En ese sentido, indicó que el proyecto contempla una inversión que superará los 4,500 millones de dólares. Este dinero será utilizado, añadió, para la producción de petróleo y la construcción de plantas de tratamiento, oleoductos y gasoductos.

Asimismo, otra de las empresas beneficiadas fue la canadiense First Quantum, que desde 2014 desarrolla el proyecto de cobre Taca Taca en la provincia de Salta. La inversión, que aún no está en el RIGI, fue anunciada formalmente por la firma a mediados de febrero. De acuerdo a la información entregada por la empresa, la inversión será de 5,250 millones de dólares, con una vida útil inicial de la mina de 35 años.

Manuel Adorni manifestó que “Argentina es tierra fértil para invertir. Las oportunidades están sobre la mesa y las reformas están en marcha”.