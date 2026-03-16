Colombia enfrenta cascada de nuevos impuestos

Una nueva cascada de decretos en Colombia cayó como un baldado de agua fría para el empresariado. El Gobierno Nacional publicó siete documentos que resucitan algunos impuestos que el Congreso ya había tumbado y que la Corte Constitucional tiene suspendidos.

La industria de juegos de azar, la banca y el sector minero energético son, probablemente, los más afectados por las medidas anunciadas desde que se declaró la emergencia económica por la tragedia en Córdoba y otros siete departamentos. La primera de las medidas se relaciona con el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, un gravamen prácticamente inexistente en el mundo. La tarifa diferencial es de 1.6% para los sectores financiero y minero energético, y de 0.5% para las empresas con patrimonio líquido de más de 200,000 UVT con corte al 1 de marzo, equivalente a unos $10,474 millones.

Las empresas están preocupadas por la inminencia de este pago, pues quedan menos de tres semanas para que unas 15,000 compañías hagan el primer desembolso, que equivale a la mitad del impuesto, el próximo 1 de abril. Lisandro Junco, exdirector de la Dian, aseguró que el Decreto 0240 es el más problemático pues crea un nuevo impuesto nacional al consumo de 16% sobre los juegos de suerte y azar operados por internet.