Nearshoring abre oportunidad a Sonora para inversiones en Arizona: Antonio Astiazarán

La relocalización de empresas mundiales que forman parte de las cadenas de suministro del mercado estadounidense abrió la oportunidad para que Sonora establezca sinergias con ciudades y estados vecinos del otro lado de la frontera que se traduzcan en beneficios económicos para su población, expuso Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Durante un encuentro con el cuerpo editorial de El Economista, el presidente municipal de la capital sonorense explicó que con el fenómeno del nearshoring, Phoenix, Arizona ha atraído más de 165,000 millones de dólares en inversión y es la ciudad estadounidense que más está creciendo.

Entre las empresas que han mudado operaciones a esa ciudad de EU destaca Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el mayor fabricante de semiconductores del mundo, el cual pretende generar alrededor de 80,000 empleos.

Dijo que, gracias a la relación cultivada durante los últimos años entre Hermosillo y Phoenix, que se consideran entre sí ciudades hermanas, hoy, la dinámica económica que experimenta aquella ciudad representa una valiosa oportunidad para la capital sonorense y en general para la entidad.

Si bien se trata de una compañía especializada en la producción de chips para diversas aplicaciones tecnológicas, Chihuahua puede atraer inversiones para la parte final de su cadena de suministro y, a partir de ahí, establecer estrategias que permitan ampliar los beneficios.

En ese sentido Astiazarán subrayó que el gobierno municipal que encabeza tiene la experiencia de la instalación de la planta de Ford en Hermosillo, que es la más grande de esa firma en Norteamérica, con una producción anual de más de 320,000 unidades.

Primero llegó Ford a Hermosillo y posteriormente se crearon condiciones para que atrás de ella llegaran inversiones de distintas empresas que forman parte de su cadena de proveeduría.

Eso se logró con la formación de mano de obra calificada en las 28 universidades que hay en la región y eso redundo en empleos mejor pagados.

El alcalde, quien cumple su segundo periodo al frente del ayuntamiento de Hermosillo, recalcó que para aprovechar esa oportunidad, Chihuahua debe hacer su tarea: mejorar su infraestructura, garantizar la disponibilidad de agua, conseguir avances importantes en materia regulatoria y establecer corredores industriales y de transporte seguros.

En ese aspecto expuso que la experiencia de Hermosillo puede replicarse a escala estatal.

Necesaria, más infraestructura

En materia de desarrollo de infraestructura dijo que la clave es conseguir recursos para invertir en ese sector, y para ello es indispensable poner orden en la administración, comenzando por reducir la deuda.

Dijo que, en 2021, 63% del presupuesto que ejerció el ayuntamiento provenía de participaciones federales y 37% de recaudación; sin embargo, actualmente las cifras se invirtieron y 63% provienen de recursos propios.

Recordó que cuando asumió la presidencia municipal Hermosillo era la ciudad más endeudada del país. Actualmente ha mejorado cuatro escalones la calificación crediticia y mejoró considerablemente su situación en el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El alcalde comentó que en 2021 el municipio solo pudo disponer de 220 millones de pesos para inversión en obra pública, pero luego de poner orden en las finanzas, en 2025 se invirtieron ya más de 1,000 millones de pesos y en 2026 serán alrededor de 1,600 millones de pesos.

Además, se diseñó una estrategia de inversión público-privada que permita evitar el endeudamiento.

Con ese esquema se construye, por ejemplo, el libramiento de la ciudad y se hizo mediante una concesión. De hecho, informó, Hermosillo es el primer municipio en realizar una concesión de ese tipo.

Con ese esquema se va a construir, con dinero privado, una obra pública a cambio de una contraprestación en peaje, hasta que la empresa recupere su inversión y luego tendrá que pagar una contraprestación al municipio.

El alcalde dijo que poner en orden la administración de la ciudad implicó también asegurarse del uso correcto del presupuesto. En ese sentido comentó que, por tercer año consecutivo, hace unos días la Auditoría Superior de la Federación ha informado que no realizó observaciones a la cuenta pública de Hermosillo.

Disponibilidad de agua, crucial

Astiazarán Gutiérrez expuso que en materia de agua hay dos retos importantes. El primero es lograr el uso eficiente y el segundo la reutilización del líquido.

Dijo que, en 2021, en Hermosillo se tenía un promedio de consumo de agua por persona de 400 litros diarios y se diseñó una estrategia que tiene el objetivo reducirla a 200 litros por persona diarios.

Con Banobras se construyó un plan para garantizar el uso eficiente del recurso desde que sale de los pozos o presas hasta los domicilios, además se realizaron inversiones en equipo de telemetría.

En materia de reutilización se tiene un proyecto con la planta de Ford con el fin de que esa empresa utilice solamente agua tratada para pintar sus automóviles y el agua de pozo se reserve para el consumo humano.

En regulación, comentó, el ayuntamiento de Hermosillo ganó un premio del Departamento de Estado de Estados Unidos.

A través de la Agencia USA adquirieron una consultoría con el fin de reducir el número de tramites que empresarios y ciudadanos en general realizan en el municipio. Eso permitió digitalizar 114 tramites y la meta es llegar a 180 en 2026.

En ese sentido comentó que a escala estatal y federal es necesario implementar medidas que permitan la agilización de los cruces hacia o desde Estados Unidos en Nogales, Naco, Agua Prieta, San Luis Río Colorado, Sonoita y Sásabe.

Además, es necesario mejorar la infraestructura, para reducir tiempos de exportación e importación.

Por otra parte, el presidente municipal, destacó que el IMSS dio a conocer la semana pasada que Hermosillo es la primera capital estatal del país en generación de empleos. En el primer bimestre de 2026 se crearon 9,255 empleos.