"Yo no la denuncié por criticarme en WhatsApp", señala la morenista Almendra Negrete

Almendra Negrete Sánchez, diputada local con licencia de Morena, y quien actualmente está envuelta en una controversia al haber denunciado a Emma Zermeño López, colaboradora de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa, por violencia política y acoso, usando como parte de las pruebas conversaciones de WhatsApp; afirmó que este caso no se trata de censura ni busca atentar contra la libertad de expresión, ya que dichas pruebas fueron obtenidas legalmente.

La también Secretaria Nacional de Diversidad Sexual de Morena, sostiene que su denuncia se ha politizado, ya que asegura que nunca ha involucrado a Morena, ni ha hecho uso de su encargo como diputada. “O sea, yo no tengo nada nada que ver como diputado ahorita. Yo solamente estoy haciendo mi trabajo de organización en mi partido”.

Es así que lamenta que el hecho de pertenecer a Morena y ser una política le haya jugado en contra en este proceso. “Sí. Las mujeres en política tenemos que demostrar dos veces nuestras capacidades. Y si eres de la diversidad sexual, tres veces. Me jugó en contra porque todo el mundo asume que todos los políticos utilizan sus influencias para su beneficio y en este caso ha quedado claro que no lo estoy haciendo”, aseguró.

Incluso, defendió el uso de “Dato protegido” en su demanda, para evitar malas interpretaciones, sin embargo, sostiene que su nombre fue filtrado- ”Cómo es posible que si una mujer se siente así dispuesta, asediada de cosas y dice, "No digan mi nombre, la ridiculicen”, expresó.

De igual forma defendió que este proceso legal sólo tiene como fin frenar el acoso y los ataques que realizó por más de un año y medio Zermeño López, a quien afirma no conocer ni haber cruzado palabra.

Y que no nada más fueron por las conversaciones de WhatsApp, “yo no la denuncié por criticarme en WhatsApp. Yo la denuncié por un año de acoso y acoso con pruebas, con testigos, con todo, con un acervo probatorio integral”, argumentó.

De acuerdo con Negrete Sánchez, el acoso inició cuando Zermeño López comenzó a expresarse de manera negativa y ofensiva con personas conocidas, colaboradores y amistades.

“Entonces llegó un momento donde ella se fue acercando más a mi círculo cercano… no era una crítica a mi trabajo, eran comentarios como: "Ay, no. Llegó por ser la única mujer y lesbiana que había".

Asimismo, la morenista advierte la puesta en marcha de una campaña mediática en Sinaloa, lo que, narra, ha generado agresiones, señalamientos y violencia digital.

Es así que relata cómo es que dos de estas personas cercanas fueron quiene le mostraron los mensajes de WhatsApp, con Zermeño López anunciando que había una estrategia nacional “para darme periodicazos en el hocico”, para luego ir subiendo de tono al punto en que escribía cosas como: "No, es que yo le voy a pegar una verguiza". Por lo que ante las amenazas, dijo, decidió interponer una denuncia.

En este sentido, defendió que estas conversaciones de mensajería privada no es la única parte probatoria que usó para su caso, ya que también presentó testimoniales, todo notariado y una análisis con orden judicial del celular de uno de los involucrados en la conversación.

“Yo no nada más presenté pruebas de WhatsApp, presenté testimoniales, notariadas, todo Todo lo hice conforme a derecho…son capturas de WhatsApp, pero debes de saber que en los juicios judiciales sí se pueden ofrecer. O sea, por ejemplo, si alguien estuviera, no sé, diciendo que va a secuestrar un niño y lo planea por WhatsApp, claro que cuentan. Si alguien está planeando violentar a una mujer pues inmediatamente cuando te revisan el celular, pues te revisan todo, son válidas en juicios”, señaló.

Por ello sostiene que son totalmente legales sus pruebas, ya que cuando uno de los involucrados en la conversación decide libremente compartirla, ya es legal.

Incluso, recuerda que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Tribunal de Sinaloa verificar las pruebas para determinar que sí había violencia política de género, por lo que le ordenaron a Emma Zermeño medidas cautelares como no hablar de ella ni acercarse.

“En este medio obviamente estamos sujetos a la crítica y todo, pero no era crítica, ella era contra mí, contra mi persona, contra mí como mujer. Me empecé a sentir muy mal, asediada”, agregó Almendra Negrete al advertir que Emma Zermeño nunca ha negado el acoso en su contra.

Sobre este caso, la Red de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa expresó su preocupación por el precedente que podría dejar la sentencia emitida por la Sala Superior del TEPJF contra Emma Zermeño López.

La Red señaló que el criterio utilizado en el proceso abre un debate sobre la posibilidad de emplear conversaciones privadas como elemento para sancionar expresiones, lo que advirtió podría derivar en mecanismos de censura indirecta y afectar derechos como la privacidad, la libertad de expresión y el debido proceso.

No obstante, el proyecto del magistrado Felipe de la Mata, que se espera sea analizado el próximo miércoles propone revocar la sentencia en contra de la ciudadana, por haber criticado en WhatsApp a una diputada de Morena, ello al sostener que se tiene certeza de que las conversaciones privadas no fueron obtenidas de manera ilegal.

Previamente, el magistrado Felipe de la Mata había propuesto un proyecto, que fue retirado de último momento, en el que confirmaba las sanciones contra Emma Zermeño.