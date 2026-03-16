Chivas acecha nuevo liderato en Liga MX previo a Jornada 12

Chivas fue líder del torneo Clausura 2026 de Liga MX entre las jornadas 3 y 7, pero podría volver a esa posición antes de llegar a la fecha 12.

El equipo dirigido por Gabriel Milito cerró la Jornada 11 con 24 puntos tras derrotar 3-0 a Santos, incluyendo un doblete de Armando ‘Hormiga’ González, y tiene un partido pendiente por disputar este miércoles ante León, que se acaba de quedar sin director técnico.

En caso de que Chivas cumpla su condición de favorito y local (el partido será en el estadio Akron), desplazará a Cruz Azul en el liderato general.

La Máquina empató 2-2 con Pumas el fin de semana en el estadio Olímpico Universitario (CU), desperdiciando una ventaja de 0-2 al medio tiempo y luego de jugar con un hombre de más durante 22 minutos, tras la expulsión del defensa Nathan Silva al 68’.

El empate mantuvo a Cruz Azul en la cima con 26 puntos, sin embargo, no es una ventaja que pueda sostener si Chivas derrota a León en su partido pendiente de la Jornada 9.

Otro equipo que está en la disputa por el liderato y que, de hecho, es el único invicto en lo que va del Clausura 2026 es Toluca.

No obstante, los vigentes bicampeones de Liga MX empataron 1-1 con Atlas con dos goles en tiempo de compensación (Jesús Angulo por Toluca y Víctor Ríos por Atlas) y de momento son sublíderes con 25 unidades. También serían rebasados por Guadalajara.

La oportunidad de volver al liderato no es algo que obsesione a Gabriel Milito: “Estoy contento con lo que hemos hecho, pero siempre se puede mejorar. Para mejorar, primero hay que tener la voluntad de querer hacerlo y no conformarse. El equipo lo tiene claro”, expresó después de la victoria ante Santos.

Chivas y Cruz Azul son los equipos con más victorias en lo que va del Clausura 2026 con ocho, seguidos de Toluca con siete y Pachuca con seis.

En contraste, León, el rival de Chivas este miércoles, sólo ha ganado tres partidos y se ubica en la posición 15 de la tabla.

Este fin de semana perdió, como local, 0-3 ante Tijuana y eso provocó la renuncia del entrenador Ignacio Ambriz. Hasta las 22:00 horas del lunes, la Fiera no había anunciado al reemplazo en el banquillo, ni siquiera de manera interina.

“Siempre tuve el apoyo de la afición. Estoy muy apenado de que las cosas no salieran como yo quisiera y simplemente doy gracias a todos, deseándoles lo mejor. Quiero mucho a la institución y creo que hago más mal quedándome”, dijo Ambriz tras la caída ante Xolos.

De esta forma, León se convirtió en el cuarto equipo con cambio de entrenador en el Clausura 2026, después de Mazatlán (Sergio Bueno en lugar de Christian Ramírez), Santos (Omar Tapia en lugar de Francisco Rodríguez) y Monterrey (Nicolás Sánchez en lugar de Domenec Torrent).

Ante este panorama, la Fiera luce como víctima para el partido de mitad de semana contra Chivas. Además, Guadalajara ostenta marca perfecta de cuatro triunfos como local en este torneo.

La semana entre la Jornada 11 y 12 del Clausura 2026 estará marcada por varios enfrentamientos, ya que además del Chivas-León, cinco equipos de la Liga MX tendrán participación en la vuelta de octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF.

La actividad comenzará el martes con Cruz Azul recibiendo a Monterrey con ventaja de 3-2, mientras que el miércoles América recibirá a Philadelphia Union también con el marcador a su favor (1-0). Ese mismo día, Toluca intentará remontar (2-3) a San Diego FC en el estadio Nemesio Diez, mientras que Tigres buscará hacer lo propio ante Cincinnati FC el jueves en ‘El Volcán’, luego de caer 0-3 en Estados Unidos.

LIGUILLA DEL CLAUSURA 2026 AL MOMENTO (tras jornada 11)

1. Cruz Azul – 26 puntos (+11 en diferencia de goles)

2. Toluca – 25 (+12)

3. Chivas – 24 (+8)

4. Pachuca – 21 (+5)

5. Pumas – 20 (+8)

6. Tigres – 17 (+5)

7. América – 17 (+3)

8. Atlas – 17 (-2)